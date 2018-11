„Humanitárius szövetségnek" hazudott, profi embercsempészet hálózatot hozott létre, három Soros György által kitartott álcivil szervezet, a spanyol Proactiva Open Arms, a német Sea-Watch, és az olasz Mediterranea - jelentették be az érintettek egy Barcelonában rendezett sajtótájékoztatón.

Oscar Camps, a Proactiva Open Arms alapító igazgatója elmondta: együttműködésük a #United4Med elnevezést kapta.

Céljuk, hogy

a tengeren is hatékonyabban tudjanak együttműködni az illegális migránsok Európába való hurcolása érdekében. Úgy vélik, mindez egyenes következménye embercsempész tevékenységük korlátozásának a térségben, amiért bírálták Európát, az álcivil szerveztek munkájának „kriminalizálását", valamint az „embertelen és igazságtalan" migrációs politikákat.

Felhívást intéztek az európai városok vezetőihez, szervezeteihez, lakosaihoz, hogy mutassák meg: lehetséges egy „szolidárisabb Európa" is.

Azaz már az európai városok vezetőit is be akarják kapcsolni az illegális emberkereskedelembe.