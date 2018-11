Ismét fellázadt Párizs népe Macron rezsimje ellen

Szombaton hivatalos adatok alapján több mint 106 ezren tiltakoztak a bukott szocialista miniszterből lett bevándorláspárti államfő, Emmanuel Macron megszorításokra épülő, dilettáns gazdaságpolitikája ellen. Minden felmérés szerint persze ennél jóval többen voltak, a Les valeurs actuelles egy rendőrségi szakszervezeti vezetőre hivatkozva 750 ezer emberről ír. A sárgamellényes tüntetés előzménye az üzemanyagárak emelése, azonban ez csak az elégedetlenséget kirobbantó utolsó lépés volt. A hatóságok közleménye szerint 24 személy sebesült meg, köztük 5 rendőrtiszt. Összesen 130 embert vettek őrizetbe, ebből 69-et Párizsban. A második hete tartó tiltakozóhullámnak már két halottja van. A tüntetők a most tapasztalt rendőrterror ellenére sem adják fel, ma is utcára vonultak, és már bejelentették, hogy december elsején is demonstrálni fognak.