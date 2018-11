Orbán Viktor: Ez egy szomorú vasárnap - videó

Ahogy az Origo is megírta, Orbán Viktor először egy filmjelentet tett ki a közösségi oldalára Szomorú vasárnap címmel. A kormányfő itt a brexitre utalt.

Mint ismert, aláírta vasárnap az unióban maradó 27 tagország vezetője a brit EU-tagság megszűnésének feltételrendszeréről szóló megállapodást és a politikai nyilatkozatot a jövőbeli kapcsolatokról.

Ez alkalomból Orbán Viktor újabb videóban üzent, ahol elmagyarázza a szomorú vasárnapot:

Itt azt mondta, hogy az Egyesült Királyság kilépése valódi Black Sunday, szomorú nap az Európai Uniónak.

Orbán Viktor korábban az M1 csatornának adott nyilatkozatában azt mondta, a magyarok próbálkoztak, még be is avatkoztak a britek kampányába, és arról győzködték őket, hogy inkább maradjanak az unió tagjai, de ezt nem sikerült elérni.

Most már nincs más választásunk, minthogy tudomásul vegyük a döntést, ami megszületett

- fogalmazott.

A politikai veszteségen felül most pénzt is veszítettünk ezzel a döntéssel. Ha a britek maradtak volna, akkor Magyarországnak is több pénz jutott volna az EU költségvetéséből.

Orbán Viktor azt is mondta, hogy azok a családok, akik ma Angliában dolgoznak, azok biztonságban vannak.