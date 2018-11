Pánik tört ki egy Aix-en-Provence-i templom vasárnap esti miséjén. Egy férfi „Én vagyok Allah. Nem félek a haláltól” üvöltéssel zavarta meg az imádkozó francia keresztényeket, akik közül sokan a templom hátsó részében levő szentélybe menekültek, mások elbújtak a padok alá.

A férfit végül is kivezették a templomból, a rendőrség letartóztatta, de a hátizsákja üres volt, egyelőre nem tudni, hogy mi indokolta cselekedetét. Az éjszakát a rendőrségen töltötte. Mindenestre az elhangzott mondata önmagában elegendő volt a mise félbeszakadásához, és a pánik eluralkodáshoz, ráadásul teljesen jogosan.

Rendszeresen kapunk információkat arról, hogy az Iszlám Állam mekkora pusztítást végez a keresztény templomokban, emlékekben, ezeket a barbár cselekményeket áthozták sajnos Európába is, jellemzően Svédországban és Franciaországban van a legtöbb iszlám szélsőségesek által elkövetett templomrombolás. Nemrégiben egy svéd kisváros templomfalára írták ki hatalmas fekete betűkkel, hogy „Jihad” és „kill”, azaz gyilkosság.

Ezt persze a svéd sajtó eltitkolta, nem hozták nyilvánosságra.Egy korábbi, nagy felháborodást kiváltó eset volt, amikor idén májusban a híres, szintén svédországi Szent János Templom is a szélsőségesek áldozatául esett, és ugyanúgy a „dzsihád” szót firkálták rá. Erről már az SVT nevű svéd köztelevízió is beszámolt, és képet is tett közzé.

Korábban írtunk már arról, hogy radikális iszlám hívők templomokat rongálnak Franciaországban, vagy ami még ennél is borzasztóbb, papokat gyilkolnak.

Mivel a hírrel összefüggésben nem nevezték meg a források, hogy pontosan kiről van szó, az érvényben levő macroni cenzúra következtében csak arra következtetünk, hogy férfi és iszlám vallású migráns lehetett, vagy migráns hátterű, radikalizálódott francia állampolgárról van szó.