Nem adták meg a keresztény nőnek a menedékkérelmet

Nagy-Britannia elutasította annak a pakisztáni keresztény nőnek a menedékkérelmét, akit a pakisztáni muszlim közösség erőszakkal próbált meg áttéríteni az iszlámra, majd a helyi bíróságon vádat emeltek ellene, és nyolc év börtönre ítélték. A radikális iszlamistáknak is menedékjogot biztosító britek azzal indokolták a döntést, hogy a nő befogadása sértené a náluk élő muszlim közösséget – számolt be a 888.hu.

Ahogyan arról korában mi is beszámoltunk, a Pakisztánban élő keresztény nőt, Asia Bibit a helyi muszlim közösség először azzal támadta, hogy ugyan abból a vízellátóból iszik, mint ők. A muszlimok többször is tisztátalannak nevezték, és megpróbálták áttéríteni az iszlám vallásra. Mivel a nő ezt elutasította, pár nappal később a terület imámja istenkáromlással vádolta meg, majd a muszlim közösség erőszakoskodott a keresztény nővel, de ennek is ellenállt.

Az erőszakoskodó muszlimok a helyi bíróságon vádat emeltek a nő ellen, akire először halálbüntetést szabtak ki, majd

a legfelsőbb bíróság mérsékelte a büntetést nyolc évre,

amit magánzárkában kell letöltenie. Asia Bibi politikai pártfogoltjai közül egyet már megöltek a muszlimok. A nő Nagy-Britanniába akart eljutni, oda adott be menedékkérelmet, de a britek elutasították a kérelmet,

mert szerintük ez sértené a szigetországban élő muszlim közösséget.

Az Egyesült Királyság egyébként több mint hárommilliós muszlim közösséggel rendelkezik, továbbá rengeteg külföldi és kettős állampolgárnak biztosítanak menedékjogot beleértve a radikális iszlamistákat és a háborús övezetből érkező szélsőségeket.

A keresztények felháborodtak a brit kormány döntésén. A pakisztáni keresztény közösség vezetője úgy fogalmazott: