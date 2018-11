A baleset vasárnapra éjjel történt, az ukrajnai Visken.

A Peugeot 18 éves sofőrje elvesztette uralmát az autó felett, és nem tudta bevenni a kanyart, így egy híd előtt álló betonoszlopnak csapódott. Úgy tudni, nagyon gyorsan ment, és a fiúnak jogosítványa sem volt - írja a Kárpátinfo.net.

A fiatalt a kórház intenzív osztályára vitték, ahol már nem tudtak rajta segíteni: meghalt.

Rajta kívül három 17–18 év közötti fiatal utazott az autóban. Ők is megsérültek, és még most is kórházban vannak.