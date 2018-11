Több mint 140 gömbölyűfejű delfin pusztult el Új-Zéland partjainál - videó

Száznegyvenöt gömbölyűfejű delfin pusztult el a hétvégén Új-Zéland egy távoli partszakaszán az állatok tömeges partra vetődését követően.

Az új-zélandi környezetvédelmi minisztérium (DOC) hétfői közlése szerint az Új-Zéland déli részén található Stewart-szigeten partra vetődött tengeri emlősöket egy közelben kempingező túrázó fedezte fel szombaton.

A DOC szerint az állatok nagyjából fele már elpusztult, mire rájuk találtak, a többi példányt pedig kénytelenek voltak elaltatni.

Sajnos a még életben lévő delfinek sikeres visszaterelésének esélye rendkívül alacsony volt. A delfinek testének felét homok borította, ami azt jelzi, hogy már egy napja a parton lehettek, amikor rájuk találtak - mondta Ren Leppens, a DOC helyi szakembere, aki szerint a terület elhagyatottsága, az emberhiány és az állatok rossz állapota miatt a legemberségesebb megoldás mellett döntöttek. A tetemeket a parton hagyják, hadd végezze a természet a dolgát.Az akár hatméteresre is megnövő gömbölyűfejű delfint angolul pilótabálnának nevezik, mert azt tartják róla, hogy a halászokat elvezeti a heringrajokhoz.

Az új-zélandi vizekben élő leggyakoribb cetfaj egyedei gyakran kerülnek hasonló helyzetbe, évente két-három alkalommal találnak partra vetődött "pilótabálnákat", az ok még nem teljesen ismert.

A gömbölyűfejű delfineken kívül még egy partra vetődött 15 méteres nagy ámbráscet és egy kis ámbráscet is elpusztult az Északi-sziget két különböző pontján szombaton. Vasárnap pedig további tíz kis ámbráscetet fedeztek fel az Északi-sziget egy partszakaszán. Az állatok közül kettő elpusztult, a többit megpróbálják visszaterelni a nyílt vízbe.A DOC szerint Új-Zélandon viszonylag gyakran sodródnak partra a tengeri emlősök, nagyjából 85 ilyen incidens van évente, de az esetek többségében csak egy-egy példány vetődik partra.

Az okok nem teljesen ismertek, de közrejátszhat egyebek között betegség, tájékozódási problémák, az árapály, a hullámok, a ragadozók előli menekülés vagy különböző szélsőséges időjárási tényezők.