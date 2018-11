Az előzetes vizsgálatok megállapították, hogy nem lett volna szabad repülnie a Lion Air indonéz légitársaság október 29-én tengerbe zuhant gépének. A feketedoboz szerint a gép utolsó útján a pilótáknak súlyos problémáik voltak az irányítással.

Az indonéz közlekedésbiztonsági bizottság (KNKT) által lefolytatott vizsgálat szerint a Lion Air október 29-én lezuhant Boeing 737 MAX 8 típusú gépének irányítása már majdnem az út kezdetétől problémákba ütközött. A zuhanás előtt a pilóták a gép irányításáért küzdöttek, mert bekapcsolt az automata biztonsági rendszer egy olyan funkciója, amely lefelé húzta a gép orrát. A gép a repülés 11. percében óránkénti 724 kilométeres sebességgel csapódott a Jávai-tengerbe. A fedélzeten tartózkodó 189 ember meghalt.

A KNKT vizsgálata szerint a repülőgép szenzorainak téves információi következtében irányította-e a biztonsági rendszer a repülő orrát ismételten lefelé.

Peter Lemme repülési és műholdas hírközlési szakértő, aki korábban mérnökként dolgozott a Boeingnek, közzétett egy elemzést blogján, amelyben kifejtette, hogy a MAX a népszerűnek számító Boeing 737 gépének legfrissebb változata. Ez a jármű olyan automata biztonsági rendszerrel van felszerelve, amely a gép orrát lefelé nyomja, ha a szenzorok azt érzékelik, hogy az orr túl magasan van, ami a repülőgép átesését okozhatja, ha megszűnik a levegőáramlás a szárnyakon. Lemme halálos fogócskaként írja le a történteket, melyben a rendszer a gép orrát lefelé nyomja, a pilóták pedig korrigálnak, és az egész öt másodperccel később kezdődik elölről.

A baleset bekövetkeztéig, vagyis 11 perc alatt ez a folyamat 26-szor történt meg. Lemme szerint a pilóták nem ismerték fel a helyzetet. Ez annak is köszönhető, hogy a lezuhant gép személyzetét nyilvánvalóan nem tájékoztatták arról, hogy hasonló problémák előfordultak már korábbi repülések során is. Lemme azt is hozzátette, hogy nem könnyű annak ellenőrzése, hogy a szenzorok információi helyesek-e, de a korábban észlelt hibákat nem hárították el megfelelően, különben elkerülhető lett volna a baleset.

A vizsgálat szerint már a gép utolsó előtti útján olyan problémák adódtak, amelyek miatt meg kellett volna szakítani a repülést, és a gép a hibák kijavításáig nem emelkedhetett volna a levegőbe.

Az előző napi Bali-Jakarta járat pilótái jelezték, hogy az átesés elleni berendezés folyamatosan bekapcsolt, és lefelé húzta a gép orrát, mert hibás adatokat kapott a gép sebességéről és magasságáról, ezért ki kellett kapcsolniuk a biztonsági rendszert, és kézzel kellett vízszintesbe állítaniuk a gépet, és biztonságosan földet értek. Azt viszont nem tudni pontosan, hogy a szerencsétlenül járt járat pilótái miért nem tették azt, amit kollégáik előző nap.A Boeing szóvivője, Charles Bickers azt közölte, hogy a vállalat mindent megtesz annak érdekében, hogy a baleset összes aspektusát megértse. Elmondta azt is, hogy a Boeing 737 MAX típusú gépének rendszeréhez két frissítést adtak ki az érintett légitársaságoknak világszerte. Ugyanakkor két amerikai légitársaság pilótái is panaszkodtak ebben a hónapban arra, hogy nem kaptak meg minden információt az új rendszerről. A cég világszerte több mint 200 darab MAX típusú repülőgépet adott el.

Egy korábbi vizsgálat arra jutott, hogy a gép sebességmérőjével voltak problémák. A Lion Air Indonézia egyik legújabb légitársasága, mely rendkívül gyorsan terjeszkedik a délkelet-ázsiai régióban.