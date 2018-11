Migránskártyát talált az M1 stábja Boszniában

Egy névtelen bankkártyára bukkant az M1 stábja Boszniában, amely pontosan ugyanúgy néz ki, mint a a Soros-féle migránskártyák - számolt be róla a köztelevízió hírcsatornája szerda esti adásában.

Az M1 stábja a boszniai Velika Kladusánál forgatott, ahol folyamatosan zajlik az illegális sátortábor felszámolása. A stáb tagjai itt vették észre a szemét között a különös bankkártyát, amelynek bal felső sarkában látható az uniós zászló, illetve az ENSZ Menekültügyi Főbiztosságának logója.

A kártya érvényességi ideje jövő júniusig szól, van rajta egy 16 jegyű kártyaszám, a tulajdonos nevét azonban nem tüntették fel rajta. A chipet már kitörte belőle valaki, mire megtalálták - vagyis még az is lehet, hogy valamilyen formában használják most is.

Soros-pénzek a kártyákon

Elsőként a balkáni sajtó írta meg néhány hete, hogy az illegális bevándolóknál névtelen bankkártyákat találtak. Azóta

az Európai Unió, az ENSZ és a kártyákat kibocsátó cég sem cáfolta, hogy valóban léteznek ilyen kártyák.

A bankkártyákat az amerikai MasterCard bocsátja ki, amelynek "humanitárius programjait" Soros György 500 millió dollárral támogatta.

A névtelen bankkártyák ügyében november elején megkeresték az ENSZ Menekültügyi Főbiztosságát is. Válaszul közölték, a migránsok valóban kapnak személyre szabott bankkártyákat, amelyekre havonta utalnak pénzt. A kártyák létezését az Európai Bizottság is megerősítette. Elmondásuk szerint a felnőttek havi 150 eurót, vagyis nagyjából 48 ezer forintot kapnak havonta.

Halász János, a Fidesz frakcióvezető-helyettese két hete arról beszélt, hogy sem az Európai Bizottság, sem az ENSZ, sem a Soros-hálózat nem ad egyenes választ arra, hogy pontosan hányféle bankkártyával, összesen mennyi és milyen pénzzel látták el a migránsokat.

A Fidesz ezért közvetlenül a Soros-hálózathoz fordult, és arra várnak választ, hogy hány migránskártyát töltöttek már fel Soros-pénzekkel.