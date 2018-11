Megvan, kik lesznek Harry herceg és Meghan Markle gyerekének keresztszülei

George Clooney és felesége lesznek Harry herceg és Meghan Markle első gyerekének keresztszülei – írja a The Sun.

Meghan Markle és Harry herceg George és Amal Clooney-t választották első gyerekük keresztszüleinek.

Amal Clooney és a hercegné régóta jóban vannak, és férjeik is összebarátkoztak. A színész és felesége ott voltak a hercegi pár esküvőjén is, akik később Olaszországba utaztak meglátogatni az akkor egyéves ikreket, Ella és Alexander Clooney-t. Harry és Meghan Clooney-ék decemberi londoni vacsorapartijára is hivatalosak, ahova Barack és Michelle Obamát is meghívták.

Harry és Meghan első gyereke tavasszal fog megszületni, ő lesz a trón hetedik várományosa.