Halálos siklóernyő balesetet rögzített egy szelfikamera

Horrorbalesetet rögzített egy szelfikamera Indiában. Siklóernyőzés közben elszakadt az ernyő egyik zsinórja, csak a pilóta lélekjelenlétén és a hősiességén múlott, hogy nem haltak meg mind a ketten. A balesetről készült videót a Daily Mail közölte.

A 32 éves Gaurav Choudhary Nyugat-Bengáliában, Kalimpongban vakációzott, amikor eldöntötte, hogy részt vesz egy siklóernyőzésen. A repülés élményét szelfikamerával is megörökítette. Már egy ideje a levegőben voltak, amikor valami baj történt, vélhetően légörvénybe keveredhetett az ernyő, majd elszakadt az egyik zsinórja is. A 22 éves Purushottam Timsian pilótának köszönhető, hogy nem haltak meg azonnal mindketten.

A felvételen mindkettőjük arca látszik, amikor észlelik a tragédiát. Az ernyő pár pillanat alatt több száz métert zuhant. Purushottam Timsian zuhanás közben megpróbálta irányítani az ernyőt, vélhetően ezzel mentett meg Gaurav Choudhary életét. A kamera végül egy ház tetejére esett, de még ekkor is látszik, hogyan sodródik a siklóernyő az égen. Nem sokkal később a páros is egy ház tetejére zuhant, a pilóta nem élte túl a tragédiát, Gaurav Choudharynak is több csontja eltört.

Choudhary barátai Kalimpongba utaztak, és baleset miatt feljelentést tettek a rendőrségen. A szervezők még az alapvető biztonsági intézkedéseket sem vették figyelembe. Még a pilóta sem viselt sisakot – nyilatkozta az egyik barát.

Dhrubajyoti De, a kalimpongi rendőri felügyelő azt mondta, hogy természetesen kivizsgálják a történteket.