Akkora ez a kakas, mint egy ötéves gyerek - videó

A világ legnagyobb marhája után megtalálták a világ legnagyobb kakasát is. Merakli egy méter magas, és több mint 7 kg, így biztosan ő az úr a tyúkólban.

Óriási méretei miatt Meralki gyorsan sztár lett az interneten, miután felkerült róla egy videó, ahogyan büszkén sétál koszovói gazdája udvarán.

Sokan el se hitték, hogy a felvételen tényleg egy kakas van, Fitim Sejfijajt azzal vádolták, hogy beöltöztetett egy gyereket. Pedig tényleg nincs benne trükk, amit a The Sun be is bizonyított.

Merakli egy óriás testű tyúkfajhoz tartozik, a brahmába, amelyet az USA-ban tenyésztettek ki az 1800-as évek közepén. A tyúkokat nagy méretű tojásaikért, a kakasokat pedig finom húsukért tenyészették, de nem sokáig tartott ez az üzlet, hiszen az óriási szárnyasokat nevelni és etetni nagyon drága dolog.

Bár Merakli méretei tekintélyt parancsolóak, gazdája szerint egy nagyon kedves és boldog madár, akinek két tyúkja is van.

