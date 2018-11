A franciák elsöprő többsége támogatja a sárga mellényeseket

Többek között a helyi kis üzletek előnyben részesítése, a nyugdíjkorhatár csökkentése, a minimálbér emelése, a kiemelkedő jövedelmek csökkentése is szerepel azon, a negyven követelésből álló listán, amelyet a Macron dilettáns gazdaságpolitikája ellen tiltakozó sárgamellényesek mozgalma csütörtökön, két nappal a megmozdulás "harmadik felvonása", a párizsi Champs-Elysées sugárútra tervezett újabb tüntetés előtt tett közzé. A listán szerepel annak követelése is, hogy a kiutasított migránsokat szállítsák haza, akik pedig maradhatnak, valóban váljanak franciává. A legújabb közvéleménykutatás szerint a franciák 84 százaléka egyetért a tiltakozókkal.

A franciák által egyre inkább támogatott mozgalom szóvivőit pénteken fogadja hivatalában Édouard Philippe miniszterelnök.

A sárga mellényesek közleményük szerint azt remélik, hogy ez a találkozó kielégítőbb és konkrétabb lesz, mint az első Emmanuel Macron elnöknek az energetikai átmenethez kapcsolódó konzultációról és az üzemanyagárak mozgó adójának bevezetéséről tartott keddi beszédét követően egy delegáció már találkozott Francois de Rugy környezetvédelmi miniszterrel, aki a pénteki megbeszélésen is jelen lesz.

Emmanuel Macron, ahogy azt a tehetetlen, valódi program nélküli politikusok szokták, három hónapos egyeztetési sorozatot kezdeményezett a sárga mellényesekkel. Ennek keretében most Phillipe miniszterelnök képviselőket, önkormányzati vezetőket, környezetvédelmi aktivistákat, szakszervezeti vezetőket, munkáltatói szervezetek képviselőit fogadta. Vagyis elkezdődtek a tárgyalások a tárgyalások elkezdéséről, másképpen: rövidesen létrejön a bizottság, amely megtárgyalja a bizottság létrehozását.

A tiltakozásokat közvetlenül a benzin és a gázolaj árának 15 százalékos emelése, a gáz 16 százalékos és a háztartási fűtőolaj 30 százalékos drágulása váltotta ki. A cigaretta is drágul január elsejétől dobozonként 1 euróval. Ugyanakkor a tiltakozóknak a bukott szocialista miniszterből lett bevándorláspárti elnök, Macron dilettáns gazdaságpolitikájából lett elege, ezt bizonyítja a negyven pontos követelés is, ami Macron egész politikáját vonja kétségbe, benne az illegális bevándorlással szembeni tehetetlenséget is.

A sárga mellényesek küldöttségének negyven pontos követelései között szerepel többek között:

az üzemanyagokra kivetett adók eltörlése

a nyugdíjkorhatár visszaállítása 60 évre

a minimálnyugdíj 1200 euróra emelése

a fogyatékosoknak járó juttatások megemelése

a hajléktalanság teljes felszámolása

az adórendszer progresszívebbé tétele

a minimálbér 1300 euróra emelése

15 ezer eurós maximálbér bevezetése

a városok körüli bevásárlóközpontok helyett a helyi kis üzletek előnyben részesítése

a nagyvállalatok jelentősebb megadóztatása

a francia ipar védelmében a gyárak külföldre telepítésének megtiltása

a kiküldött munkavállalói rendszer megszüntetése

a menedékkérők jobb ellátása az ENSZ-szel történő együttműködésben

a kiutasított illegális bevándorlók hazaszállítása a származási országaikba

valós integrációs politika a bevándorlók franciává váláshoz

az állami tulajdonú ingatlanok mprivatizációjának leállítása

a hétéves elnöki ciklus visszaállítása.

Rendőrségi források szerint

csütörtökön mintegy 3500 tüntető folytatta a tiltakozást 280 helyen

elsősorban üzemanyag-raktárak és autópálya-lehajtók közelében, miközben több kormánypárti képviselő részéről is felmerült az üzemanyagra kivetett adók negyedéves moratóriumának ötlete, amit a miniszterelnök egyelőre nem támogat.

Bármilyen stratégiát is választunk, a ciklus meghatározó pillanata lesz - mondta Stanislas Guérini, a kormányzó Köztársaság lendületben nevű párt vezetője.

Két csütörtökön megjelent felmérés is azt mutatta, hogy a franciák egyre nagyobb arányban támogatják a sárgamellényeseknek a Facebookon szerveződő, vezetők nélküli mozgalmát, amely november 17. óta tiltakozik a francia utakon.

Az Odoxa közvélemény-kutatóintézetnek a Le Figaro című napilapban közzétett tanulmánya szerint a megkérdezettek 84 százaléka szerint jogos a mozgalom elindítása, ami tíz százalékkal több, mint november 16-án volt. Az Elabe közvélemény-kutatóintézetnek a BFM hírtelevízióban ismertetett felmérése pedig 75 százalékos lakossági támogatottságot mért, ami egy hét alatt öt pontos emelkedést mutat.

Az Odoxa szerint

a franciák 78 százaléka úgy véli látja, hogy Emmanuel Macron keddi beszédében nem volt meggyőző az energetikai átmenetről a szociális elégedetlenség megnyugtatására, és 79 százalék szerint vissza kellene vonnia a január 1-től tervezett adóemelést.