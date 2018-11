Macron folytatja a megszorításokat: az üzemanyag után az áram ára jön

Egy kiszivárgott tanulmányra hivatkozva az egyik francia hírtévé, a BFMTV arról számolt be, hogy Franciaországban a benzináremelés után a macroni rezsim az elektromos áram díját is jelentősen megemelheti.

Amíg Magyarországon a rezsicsökkentés hatására folyamatosan csökken az elektromos áram ára, addig Franciaországban 2019. február elsejével jelentősen,

akár 3-4 százalékkal is megnövekedhet az elektromos áram díja.

A francia kormány hamarosan kézhez kapja az Energia Szabályozási Bizottság (Commission de régulation de l'énergie (CRE) javaslatát, amely a lakossági felhasználókat jelentős mértékben érinteni fogja. Elemzők szerint, ha a macroni rezsim egy hónappal az üzemanyagárak emelése után az áram díját is megemeli, az soha nem látott lázadáshoz vezethet Franciaországban.

Már most is tartanak a sárgamellényesek tüntetései a benzináremelés és a dilettáns gazdaságpolitika miatt és súlyos kormányválság is kialakult. Ez a hír csak olaj lesz a tűzre az elégedetlen francia lakosság körében,

akiknek 75 százaléka támogatja a sárgamellényes mozgalmat.

Franciaországban egyébként nem is olyan régen, májusban emelték az elektromos áram árát, akkor 0,7 százalékkal. A francia kormány egyszer már elutasította az Energia Szabályozási Bizottság javaslatát, még 2014-ben a katasztrofális Hollande féle szocialista időszakban, ám az Államtanács érvénytelenítette a kormány döntését.

Ezért a franciáknak két évre visszamenőleg kellett kifizetniük a megemelt díjakat.

Kevés tehát az esélye annak, hogy a macroni rezsim elutasítja majd az áramemelési javaslatot.