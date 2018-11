Kétszeresére dagadt a fiatal lány feje a hajfestéktől - videó

Akár bele is halhatott volna a többszörös allergiás reakcióba az a francia lány, aki nem olvasta el a hajfestékes dobozon lévő figyelmeztetést.

Duplájára nőtt az arca a 19 éves Estelle-nek, aki nem tudta, hogy az a hajfesték, amit Angliában vett para-feniléndiamint, vagyis PPD-t tartalmaz. Ez a kemikália a legtöbb hajszínezőben megtalálható, viszont annál, aki allergiás rá, súlyos, akár életveszélyes mellékhatások is felléphetnek.

Estelle egy szupermarketben vette a festéket, és saját magának kente fel a krémet. Állítja, minden utasítást követett, amit a használati útmutatón írtak, kivéve egy fontos figyelmeztetést, amelyet hozzá hasonlóan a legtöbben kihagynak. Nem végzett bőrpróbát.

A fiatal lány állapota a The Sun szerint elképesztően gyorsan romlott. Először csak bizseregni, majd viszketni kezdett a feje, végül a szemei és a bőre is bedagadt. Felhívta egy gyógyszerész ismerősét, aki azt mondta neki, vegyen be antihisztamint, attól jobban lesz.

Másnapra azonban még rosszabb lett az állapota, ezért kénytelen volt orvoshoz fordulni. A duzzanat szerencsére elapadt. Estelle azt mondta, nem kísérletezik többet az otthoni hajfestéssel, és másokat is arra buzdít, hogy ne kerüljék meg a 48 órás tesztfestést.