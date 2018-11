Nagyon súlyos fertőzéseket hurcolhatnak be a migránsok

A közép-amerikai migránskaraván tagjainak legalább az egyharmada súlyos betegségeket hordoz. Mindez pedig világosan bizonyítja, hogy milyen súlyos következményei lehetnek a bevándorlók érkezésének az Egyesült Államokba és Európába. Az elmúlt években rengeteg olyan eset derült ki, hogy fertőző betegségeket hoztak a fejlett világba az illegális bevándorlók. Ha a Soros-féle migránspaktum zöld utat kap, akkor még több hasonló fertőzés történhet.

A közép-amerikai migránskaraván tagjainak mintegy egyharmadát súlyos betegségekkel kell kezelni – jelentette a Fox televízió. Leopoldo Guerrero, a tijuanai városvezetés titkára időközben bejelentette, hogy a hozzávetőleg hatezer embert a tijuanai stadionból egy nagyobb létesítménybe költöztetik át távolabb a mexikói-amerikai határtól. A Milenio televízió műsorában felszólaló Guerrero egyéb részletet azonban nem közölt.

A tijuanai egészségügyi hatóságok szóvivője a Fox televíziónak elmondta: a városban jelenleg tartózkodó mintegy hatezer migráns közül 2267 ember különböző betegségek miatt kezelésre szorul. A szóvivő arról számolt be, hogy légúti fertőzésekkel, bárányhimlővel, tuberkulózissal és más súlyos betegségekkel küszködőket kell kezelni. Négy esetben AIDS-fertőzést diagnosztizáltak, legalább 101 migráns tetves, és többen szenvednek különböző bőrbetegségektől. A szegényes higiéniai körülmények miatt bármelyik pillanatban fertőző májgyulladás járványa törhet ki.

A migránskaraván tagjainak egy részét San Ysidro határátkelő ezer főt befogadni képes sportközpontjában szállásolták el. Itt mindösszesen 35 hordozható illemhely van. Többen rögtönzött sátrakban húzzák meg magukat, még többen pedig az utcán élnek. Tijuana polgármestere, Juan Manuel Gastelum jelezte: a városnak már csak néhány napra elegendő pénze van a migránsok ellátásához. Gastelum megjegyezte: Tijuana körülbelül napi 30 ezer dollárt költ a migránsokra. Ugyanakkor leszögezte: nem akarják veszélybe sodorni a tijuanai lakosok életkörülményeit.

Itt egy lista a behurcolt fertőző betegségekről

Nem ez az első eset, hogy a migránsok által esetlegesen behurcolt betegségekről tudósítanak. A megkérdőjelezhetetlen tekintélyű svájci orvosi lap, a Revue Médicale-ban jelent meg egy alapos tanulmány azokról a fertőző betegségekről, amelyeket a migránsok kiemelten terjeszthetnek. A migránsválság előtti hónapokban írt, nagy hatású tanulmánnyal az utóbbi időben ismét sokan foglalkoztak. Nyolc tudós írta, többségük Genfben él.

A tanulmányból kiderül, hogy különösen három fertőző betegséget hozhatnak be Európába migránsok – olyan betegségeket, amelyek Európában egyébként elég ritkák. A tudósok szerint a migránsok két okból veszélyeztetettek: egyrészt származási országuk miatt (itt nyilvánvalóan afrikai országokra gondolnak), másrészt életvitelük miatt. Három fertőző betegséget említenek a tudósok: a vérmétely fertőzést, a strongyloides-t (egy speciális bélféreg) és a Chagas-kórt, ami szintén egy parazitafertőzés. Évekig lappanghat, főleg, ha nem jár orvosnál a beteg – később súlyos tüneteket okoz, bárkit megfertőzhetnek, ők maguk pedig akár meg is halhatnak.

Svájc lakosságának hét százaléka nem európai bevándorló. A legszelídebb, legmegengedőbb vélemények szerint is minimum 100 ezer illegális migráns él Svájcban, de több rendőrségi statisztika szerint a valós szám 300 ezer lehet.Ők mindenfajta hivatalos papír nélkül élnek, és így orvoshoz sem nagyon jutnak el.

Beteg migránsok tízezrei érkeznek Franciaországba

Szintén beszámoltunk arról, hogy évente 40 ezer beteg migráns érkezik Franciaországba, ezek kezelése 100 millió eurót is jelenthet a francia államnak. Sok francia ember azt mondja: miért fizessek én egészségügyi hozzájárulást, amikor abból azokat gyógyítják, akik nem fizetnek, vagyis a migránsokat? Hogy általában a migránsok mennyibe kerülnek a francia államnak, állandó vitatémát jelent. Politikai hovatartozástól függ, hogy melyik oldal mit mond. A migránsbarát baloldal egyes képviselői például azt állítják, hogy évente csak 4 milliárd euró deficitet jelent. Vannak, akik szerint a tényleges összeg a 80 milliárd eurót is túllépheti. Ez pedig természetesen elviselhetetlen költséget jelent a francia államnak.

Európában is felbukkanhat a vérmétely

Arra is fény derült, hogy halálos paraziták érkezhetnek Európába az afrikai migránsokon keresztül. Karl Hoffmann, az Aberystwyth University parazitológiai professzora a brit The Independent című újságban írt hosszú elemzésében figyelmeztet egy olyan veszélyre, amihez nagyban hozzájárult a nyitott határok liberális gondolata. Így ugyanis olyan betegségek terjednek – sokkal könnyebben, mint korábban –, amelyek emésztési zavarokat, vakságot okozhatnak, vagy megnövelik az AIDS-fertőzés, a rák kialakulásának valószínűségét. A szerző egy konkrét példát is hoz, a schistosomiasis vagy bilharziózis nevű betegségre figyelmeztet – ez magyarul vérmételyfertőzést jelent.

Nem olyan régen azok a betegségek, amiket ezek a férgek terjesztenek, még Afrikára, Ázsiára és Dél-Amerikára korlátozódtak. De manapság, amikor szabad a mozgás, és itt a klímaváltozás, ezek a paraziták Európában és Észak-Amerikában is felütik fejüket. Például a már említett vérmétely, amely egy, a vérerekben megtelepedő laposféreg okozta megbetegedés. A vérmétely a malária után a legtöbb embert fertőző parazitás kór napjainkban.

Karl Hoffmann véleménye alapján az, hogy a paraziták egyre könnyebben terjednek, beláthatatlan következményekkel jár hosszú távon, éppen ezért nagyon gyorsan ellenőrzés alá kell vonni a helyzetet. Ha ez nem történik meg, a globális egészségügyre egy új, XXI. századi fenyegetés leselkedik. És arról akkor még nem is beszéltünk, hogy a bevándorlás következtében a parazitákon kívül több millió új kórokozó, baktérium és mikroba is Európába kerülhet.

Kanyaró Svédországban

Még idén októberben derült ki, hogy rendkívül fertőző kanyarót hurcolt be egy afrikai migráns Svédországba. A megbetegedést Malmőben regisztrálták, a beteg egy afrikai férfi. Malmőben tavalyi adatok alapján a lakosság 45 százaléka migráns hátterű. Trelleborg városában is kanyaró gyanújával szállítottak kórházba egy migránst, de kiderült róla, hogy más betegségben szenved.

Marianne Alanko Blomé egészségügyi szakember szerint mivel a kanyaró rendkívül fertőző, ezért fennáll országos szinten a járvány kitörésének a veszélye. Svédországban a kanyaró az elmúlt évtizedekben nagyon ritka betegségnek számított, de az afrikai és ázsiai migránsok beáramlása miatt visszatért a vírus a skandináv államba.

Szörnyű betegség Nagy-Britanniában

A migránsokhoz kapcsolódóan egy szörnyű betegség kezdett terjedni az Egyesült Királyságban. A himlőszerű, fertőző, afrikai eredetű (Nigéria) betegséget egy egészségügyi dolgozó fedezte fel Blackpoolban. Az Egyesült Királyság gyenge határellenőrzése „sikerének” egyik újabb nagyszerű példája ez. Ez a harmadik eset az utóbbi időben, a két korábbi esetnél előzőleg Nigériába utazott mindkét páciens.

Az angol állami kórház fertőzésekkel foglalkozó szekciójának igazgatóhelyettese elmondta, hogy az egészségügyi dolgozó gondoskodott a betegről, mielőtt a majomhimlő nevű betegség diagnózisát elvégezték. 21 napig aktív megfigyelést folytatunk mindenkivel, akinél betegséget fedezünk fel, a gyors értékelés érdekében. Ezt a személyt elszigeteltük, és nagyon elővigyázatos megközelítést alkalmazunk annak biztosítására, hogy minden kapcsolat nyomon követhető legyen.

A kórház állásfoglalása szerint a vírust „nagy elővigyázatossággal” kezelik, szorosan figyelemmel kísérik mindazokat, akik fertőzött személyekkel kerültek kapcsolatba. Az első esetben a szigetországban egy nigériai állampolgár és egy haditengerészeti tiszt fertőződött meg Cornwallban. A londoni Royal Free Kórház szakemberei kezelik őket. A második egy szintén blackpooli eset volt, ott a megbetegedett ember megfordult korábban Nigériában. Minden idők legnagyobb majomhimlőjárványa 2017-ben volt Nigériában.

A fenti példák is világosan mutatják, hogy milyen kockázatokkal járhatnak a különféle migránsáradatok. Ha az ENSZ-közgyűlés elfogadja a Soros György által tollbamondott migránspaktumot, akkor migránsok millió indulhatnak útnak, és így a járványok veszélye is nagyban megnövekedne.