Párizs lángokban, egyre durvul a lázadás Franciaországban

Minden eddiginél hevesebben folytatódott a sárgamellényesek lázadása Franciaországban. Az országban legalább 75 ezren vonultak az utcákra.Párizsban mintegy ezerötszáz tüntető erőszakos akciókat hajtott végre, autókat, üzleteket is felgyújtottak. A rendőrök könnygázt és vízágyúkat vetettek be több helyen, sokszor a békés tüntetőkkel szemben is. Sőt, újságírókat is megtámadtak, volt, akit könnygázzal találtak el, kórházba kellett szállítani. A rendőrök legalább 183 embert őrizetbe vettek, 80-an megsérültek.