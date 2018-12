Brutális rendőrroham a tüntetők ellen a Diadalívnél - videó

Megrohamozták a tüntető sárgamellényeseket a rendőrök Párizsban, a Diadalív alatt. Ezután kemény összecsapás alakult ki a rendőrök és a tüntetők között. A sárgamellényesek között vannak radikálisok is, akik autókat, sőt bankfiókot gyújtanak fel, ugyanakkor beszámolók szerint a rendőrök a békésen tiltakozókkal szemben is szokatlanul aggresszíven lépnek fel. Sőt, volt olyan is, ahol újságírókra támadtak a rohamrendőrök. A jobb alsó sarokban lévő ikonra kattintva a videó teljes képernyőn látható.