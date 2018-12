Túl kevés volt a rendőr Párizsban, ezért vehették át az uralmat a bűnözők

Miután a francia belügyminiszter szombat este azt mondta a TF1 kereskedelmi tévécsatornán, hogy semmilyen tabutéma nincs, még a rendkívüli állapot egyik fajtájának bevezetése is szóba kerülhet, két rendőrszakszervezet azonnal támogatta is az ötletet, sőt, kérték ennek bevezetését. A francia sajtó közben arra utal, hogy a rendőrség és a belügyminisztérium hibái vezettek ahhoz, hogy a sárgamellényesek tüntetését kihasználva gengszterek egész Párizsban gyújtogattak és fosztogattak. A Le Figaro szerint egyszerűen túl kevés rendőrt vezényeltek az utcákra, akik emiatt hajnali öttől késő estig szolgálatban voltak, anélkül, hogy pihenhettek vagy akár ehettek volna.

Több videofelvétel is azt bizonyította, hogy a sajtóban most már szinte egységesen "gengsztereknek" nevezett gyújtogatók szabadon garázdálkodhattak Párizsban, a rendőrök nem léptek fel ellenük. A sárgamellényesek közül többen belügyi provokációra gyanakodtak, a békés tüntetőkkel szemben ugyanis gyakran intézkedtek, sőt, újságírók is sérültek meg rendőrségi könnygázgránátoktól.

A Le Figaro azt feszegeti, hogy

túl kevés volt a rendőr Párizsban.

Miközben a belügyminiszter, Macron bizalmi embere, Castaner is tudta, hogy a legkeményebb szombat lehet a franciaországi lázadás kezdete óta, mindössze 5 ezer rendőrt küldtek Párizs utcáira, így nekik esélyük sem volt megakadályozni a maszkos bűnözők tombolását városszerte.

A Figaro egyik tudósítójának késő este a rendőrök arról panaszkodtak, hogy reggel 5 óra óta folyamatosan szolgálatban vannak, megállás nélkül, még enni sem tudtak. Többen is azt mondták, túl kevesen vannak, és anarchia van a városban. Az egyikük gúnyosan azt kérdezte, hogy most miért nem hívják Benallát, utalva Macron volt szadista testőrére, aki május elsején egy kis baloldali tüntetésen passzióból békés tüntetőket vert rendőrségi rohamsisakban.

Az ellenzéki pártok szombaton keményen támadták a belügyminisztert, az egyik kisebb szuverenista párt elnöke, Nicolas Dupont-Aignan lemondásra szólította fel Castanert, akit alkalmatlannak és manipulátornak nevezett.

Laurent Wauquiez a jobboldali Republikánusok elnöke pedig népszavazást követelt Macron ökológiai programjáról és a büntetőadókról. A francia elnök a Buenos Aires-i G20 csúcson három napig nem mondta ki a sárgamellényesek kifejezést. Igaz, amikor megérkezett, legalább kezet fogott kettővel: a repülőtéren ugyanis senki nem fogadta, így kínjában a repülőtér sárga mellényben lévő biztonsági embereit üdvözölte.

Macron accueilli à Buenos Aires (#G20) par un gilet jaune !

pic.twitter.com/Szb73ku2X6 — Pascal Riché (@pascalriche) 2018. november 29.

A francia sajtóban még ma is téma a francia elnök megalázó fogadtatása.