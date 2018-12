Milliárdos kár, lassan elfogy a benzin Franciaországban, de Macron hallgat

Megvan a sárgamellényes lázadás harmadik halottja is, Arles mellett a sárgamellényesek útlezárása miatti dugóban egy karambol volt, amiben egy ember meghalt. A harmadik szombati demonstráción még a rendőrség adatai szerint is 136 ezren vettek részt, de a hivatalos becslések általában harmadannyi tüntetőt mondanak, mint a szervezők becslései. Vagyis egyáltalán nem csökken a franciák dühe Emmanuel Macron dilettáns gazdaságpolitikája miatt. A tegnapi "fekete szombat" után egy nappal már több Facebook-oldal meghirdette a negyedik szombati demonstrációt is. A turisztikai vezetők kétségbe vannak esve, azt mondják, a kár már így is több, mint egymilliárd euro. Bretagne-ban a benzinkutak nagy részén elfogyott az üzemanyag a blokádok miatt. Macron válságstábot hívott össze, de mindenki legnagyobb döbbenetére, nem születtek konkrét döntések, sőt, az elnök meg sem szólal. Bár belügyminisztere tegnap este még a rendkívüli állapotról beszélt, mint kiderült, ezt meg sem tárgyalták a mai kormányülésen.

Emmanuel Macron elnök válságtalálkozót tartott az Elysée-palotában, ahol ott volt Édouard Philippe miniszterelnök, Christophe Castaner belügyminiszter és a környezetvédelmi miniszter, Francois de Rugy is. Mindenki konkrét döntéseket várt, de - megint - csalódniuk kellett Macronban.

Az elnök bejelentette, hogy felkérte a miniszterelnököt, hogy fogadja a parlamenti pártok vezetőit és a tüntetők képviselőt, és egyeztessen velük.Utóbbiakkal nem lesz egyszerű, a sárgamellényesek mozgalma ugyanis a Facebookon szerveződik, nincsenek vezetőik vagy szóvivőik. A rendkívüli állapot esetleges bevezetését ugyanakkor nem vitatták meg a találkozón, pedig Castaner miniszterelnök szombat este ezzel fenyegetőzött. Sajtóhírek szerint az igazságügyminiszter egyértelműen elutasítja Macron bizalmasának ötletét.

Macron semmitmondó nyilatkozatot tett csak közzé, ami arra utal, hogy tehetetlen és ötlete sincs a megoldásról. Az elnök taktikája egyértelmű: egyrészt megpróbálja összemosni a zavargásokat kirobbantó maszkos bűnözőket a sárgamellényesekkel, másrészt a múlt heti rendőri brutalitás után megpróbálja sajnáltatni a rendőröket. Ezért ma, ahogy hazajött Argentínából, azonnal hozzájuk ment.

Vasárnap délután több Facebook oldalon is bejelentették, hogy jövő héten negyedszer is lesz megmozdulás. Eddig már több, mint 50 ezren jelezték, hogy érdeklődnek az esemény után.

A hírre reagálva Anne Hidalgo párizsi polgármester aggodalmának adott hangot és azt mondta: "Nem lehet hétről hétre a zavargások és a pusztítás helyszíne Párizs. A károkat szenvedett kereskedőknek egy garanciaalap létrehozását ígérte.

A turisztikai ipar vezetői azt mondják: még egy ilyen hétvége beláthatatlan következményeket okozna. A maszkos bűnözők Párizs több jelképében is súlyos károkat okoztak. Összefestették a Diadalívet és megrongálták az Ismerelen Katona sírját is. Már eddig is több, mint egymilliárd euro a kár. Más iparágakban is nagy a baj: Bretagne-ban rengeteg benzinkúton már üzemanyag sincs, mert a blokádok miatt a tartálykocsik nem tudják megközelíteni a kutakat.

Gerard Larcher, a szenátus vezetője figyelmeztette Macront: a felelősség a rend fenntartásáért a kormányé.

A kormánynak nincs joga egy harmadik fekete szombathoz

- mondta.

A szombati tüntetéseken a rendőrség hiavatalos adatai szerint összesen 136 ezren voltak, a szervezők a hivatalos adatok háromszorosára becsülték eddig a tésztvevők számát.