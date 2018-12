Bekerült az andalúz parlamentbe a bevándorlásellenes Vox párt

Bár az évtizedek óta regnáló szocialisták kapták a legtöbb szavazatot a tervezettnél korábban tartott vasárnapi andalúz parlamenti választásokon, a 109 fős törvényhozásban csak 33 helyet szereztek, és egyáltalán nem biztos, hogy koalíciós kormányt tudnak alakítani. Spanyolország legdélebbi tartománya van a leginkább kitéve a migrációs nyomásnak, így valószínűleg az eredmények az emberek bevándorlással kapcsolatos nézeteit is tükrözik.

Bekerült a jobboldali, bevándorlásellenes Vox párt is az andalúz parlamentbe a vasárnap megtartott választások eredményeképpen. Spanyolország legnépesebb régiójáról van szó, amelyben azonban a legnagyobb a munkanélküliségi ráta egész Európát tekintve - írja a német közszolgálati Deutsche Welle.

Mi vagyunk az egyetlenek, akik változást és előrelépést hoznak - ezt már Francisco Serrano, a Vox jelöltje mondta a választás után.

Ez a választás volt a szocialisták első nagy választási tesztje azóta, hogy Pedro Sanchez miniszterelnök hivatalba lépett júniusban. Jövőre helyhatósági, regionális és európai parlamenti választások is lesznek, és ha nem sikerül megállapodni a költségvetésről, akkor még előrehozott parlamenti választások is kiírásra kerülhetnek a dél-európai országban. Eközben az elmúlt hónapokban is több tízezer illegális bevándorló érkezett az országba, és kérdés, hogy ennek milyen hatása lesz a választásokon. Mindenesetre a spanyol fősodratú média mindent el fog követni a migránsbűnözés eltitkolására, ahogy eddig is tette.