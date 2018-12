Szó szerint csontsoványra fogyott egy 14 éves orosz testvérpár, mert a modelliskolában azt az utasítást kapták, hogy csökkentsék a súlyukat. A kóros soványság miatt mindketten kórházba kerültek.

Két tinédzser életéért küzdenek az orvosok egy moszkvai kórházban. Masha és Dasha Ledeneva 40, illetve 36 kilós testsúllyal került kórházba, ahol azonnal intenzív terápiás osztályra kerültek. A 14 éves ikerpár tagjai az orvosok szerint "élő hullaként" kerültek a kórházba

Masha még fel tudott állni, de testvére csak feküdt, még a fejét sem tudta felemelni, amikor kórházba kerültek. A lányok kezelését korábban több orvos is elutasította, édesanyjuk egy anorexiaellenes aktivista közbenjárásával szerzett nekik helyet egy moszkvai klinikán, szülővárosuktól, Lipetsktől 400 kilométernyire.

Az ikrek modellek szerettek volna lenni. A karcsú testalkatú lányok is mentek egy modelliskolába, ahol fogyókúrát javasoltak nekik, hogy még jobban mutassanak a fotókon. Ekkor kezdtek drasztikus életmódváltásba. Szigorú diétájukban alig fogyasztottak szilárd táplálékot, a szerveik pedig az önsanyargatás miatt csaknem le is álltak - számol be róla a Daily Mail.

