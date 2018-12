Hasogdzsi-ügy: Törökország a gyilkosság fő gyanúsítottjait követeli

Elfogatóparancsot adott ki szerdán az isztambuli főügyészség kérésére egy török bíróság a szaúdi hírszerzés vezetőjének volt helyettese, Ahmad al-Asszíri, valamint Mohamed bin Szalmán szaúdi trónörökös volt tanácsadója, Szaúd al-Kahtáni ellen a szaúdi ellenzéki újságíró, Dzsamál Hasogdzsi isztambuli meggyilkolásával kapcsolatos nyomozás keretében - jelentette az NTV török hírtelevízió.

A beszámoló alapján a főügyészség szerint erős a gyanú, hogy Asszíri és Kahtáni is a gyilkosság kitervelői között van. Az NTV ugyanakkor emlékeztetett, hogy Törökország és Szaúd-Arábia között nincs érvényben kiadatási egyezmény.

Asszíri és Kahtáni is gyanúsítottja annak a büntetőpernek, amely a Hasogdzsi-ügy miatt Szaúd-Arábiában indult. A rijádi eljárásnak összesen 21 érintettje van, közülük 11 ellen emeltek vádat eddig, de folytatódik a nyomozás a többiek szerepét illetően.

Asszíri, akit időközben már elbocsátottak tisztségéből, a per legmagasabb rangú gyanúsítottja.

Kahtáni a nyomozás értelmében nem hagyhatja el Szaúd-Arábiát. A rijádi ügyészség szerint a koronaherceg volt tanácsadója találkozott azokkal, akiknek a feladata lett volna hazaszállítani Hasogdzsit. A The Wall Street Journal című amerikai lap múlt szombaton a CIA információira hivatkozva arról írt, hogy Mohamed bin Szalmán szaúdi trónörökös 11 elektronikus üzenetet küldött a Hasogdzsit meggyilkoló 15 fős "kivégzőosztag" vezetőjének, Kahtáninak a bűncselekmény elkövetését megelőzően és röviddel utána, miután a bűncselekmény eltussolására Rijádból Isztambulba érkező csoportot is ő irányította.

Kahtáni egyúttal egyike annak a 17 szaúdi állampolgárnak is, akiket az Egyesült Államok pénzügyminisztériuma a gyilkosság miatt november közepén szankciókkal sújtott.

A Sabah című török kormányközeli napilap múlt pénteken arról számolt be, hogy az isztambuli főügyészség kérésére elfogatóparancsot adott ki egy török bíróság a Hasogdzsi-ügyben indult rijádi büntetőper 18 gyanúsítottja ellen.

Az isztambuli főügyészség "előre kitervelt és különös kegyetlenséggel elkövetett szándékos emberölés" bűntettével indokolta a lépést. Miután Recep Tayyip Erdogan török elnök többször a gyanúsítottak törökországi felelősségre vonását sürgette, és az isztambuli főügyészség október végén az ügy 18 gyanúsítottjának kiadatását kérelmezte Szaúd-Arábiától, Ádel al-Dzsubeir szaúdi külügyminiszter, majd Szaúd bin Abdallah al-Muadzsib szaúdi főügyész leszögezte, hogy a tetteseket Rijádban fogják bíróság elé állítani.

A gyilkosság napján, október 2-án 15 szaúdi férfi érkezett két magánrepülőgéppel Isztambulba, megölték Hasogdzsit a szaúdi főkonzulátuson, minden bizonnyal feldarabolták a testét, és még aznap visszarepültek Rijádba.

Ankara állításával szemben a szaúdi vádirat szerint Hasogdzsival nem előre kitervelten, hanem dulakodás következményeként végeztek.