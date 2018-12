Amerikai nagykövetség: Terrorveszély van Ausztriában, veszélyes odautazni

Ausztria különböző terrorszervezetek és magányos merénylők célpontja lehet, különösen a karácsonyi vásárok, repülőterek, turisztikai látványosságok – figyelmezett a bécsi amerikai nagykövetség.

A Ripost szúrta ki, hogy a Bécsben lévő amerikai nagykövetség december harmadikán kiadott egy közleményt, melyben arra figyelmeztetik az amerikai állampolgárokat, hogy

fokozott veszélynek vannak kitéve,

amennyiben osztrák bevásárlóközpontokat, turisztikai célpontokat, reptereket, klubokat, éttermeket, templomokat vagy forgalmas közlekedési csomópontokat keresnek fel. A figyelmeztetést különböző közösségi oldalakon is megosztották. A közleményben konkrét utasításokat is adnak az Ausztriában tartózkodó állampolgároknak, mint például, hogy fokozott figyelemmel látogassák a felsorolt helyeket, és legyenek éberek, ha nagyobb tömegbe keverednek. Továbbá arra is felhívják a figyelmet, hogy

érdemes a helyi sajtót is figyelni.

2015 óta egyébként is fokozott figyelem és biztonsági intézkedések övezik az osztrák ünnepi rendezvényeket. A migránsválság kirobbanásának évében az osztrák titkosszolgálatnak komoly információi voltak arra nézve, hogy a terroristák a főbb csomópontokban terrorcselekményeket követhetnek el. A rendőri készültséget tovább fokozta, hogy 2016-ban kamionnal a tömegbe hajtott egy iszlamista a karácsonyi vásáron. Akkor 14 ártatlan ember vesztette életét.

A városvezetés aggodalmára utal az is, hogy a nemrégiben sétálóutcává nyilvánított Mariahilfer Strassera és környékére olyan robosztus padokat és betonból készült díszeket helyeznek ki, amik

felfoghatnak egy kisbusszal vagy nagyobb teherautóval történő terrortámadást.

A bécsiekben nagy megbotránkoztatást keltettek a tavaly a városháza környékét körbeölelő acéloszlopok, amik egyrészről nagyon drágák voltak, másrészről rontották a városképet. Többen azzal vádolták a baloldali városvezetést, hogy azért építettek ilyen biztonságos védelmet a városháza köré, mert a maguk biztonságát előbbrevalónak tartják, mint a lakosságét.