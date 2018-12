Királyként viselkedik Macron a vidéki látogatásai során

A bukott szocialista miniszterből lett bevándorláspárti államfő, Emmanuel Macron kedden személyesen látogatta meg a Loire megyében található Puy-en-Velay nevű kisváros rendőrőrsét, amelyet a múlt szombati „sárgamellényes" tüntetés során felgyújtottak és az épületet jelentős kár érte.

A Franceinfo hírügynökség jelenlévő tudósítója szerint Macron 4 óra körül érkezett az épületbe, majd 6 óra felé már el is távozott onnan.

A látogatás célja az volt, hogy az elnök a helyszínen tájékozódjon a károkról és támogatásáról biztosítsa a rendfenntartó erőket.

Macront Puy-en-Velay-ben már várták a „sárgamellényesek", egyes jelentések szerint több százan gyűltek össze.

Azt, hogy az államfő mennyire nem ismeri saját népét, és mennyire nem tudja felmérni népszerűtlenségét, az is mutatja, amikor az elnöki limuzinba szállt, letekerte az ablakot és „királyi" köszöntéssel akarta népét üdvözölni, de a nép hangos fütyülésbe és kiáltozásba kezdett, azt skandálták, hogy „Macron, mondjál le", illetve „Minden bűzlik".A feldühödött tömeg az elnök autóját is elkísérte, a helyzet annyira kemény volt, hogy Macron egyik testőrének ki kellett szállnia a járműből, hogy utat nyisson az elnöki karavánnak.

Érdekes fejlemény, hogy két sárgamellényest, akiket összefüggésbe lehetett hozni a rendőrkapitányság megrongálásával, rendkívül gyors eljárásban, 3 hónap letöltendő börtönre ítéltek.

VIDÉO - Au #PuyEnVelay, la préfecture de Haute-Loire est en feu. (Snapchat) pic.twitter.com/2tf6BV5SQ0 — Brèves de presse (@Brevesdepresse) 2018. december 1.

Sokan, elismerve az intézkedés jogosságát azt is kiemelik, hogy a migránsgettókban – amik igazi no-go zónává váltak - elkövetett leszámolások, gyilkosságok és erőszakos bűncselekmények során sem a rendőrség, sem az igazságszolgáltatás nem eléggé hatékony és nem is ilyen gyors. Mint ismeretes, Macron korábbi vazallusa, a bukott szocialista belügyminiszter, Collomb is azért mondott le, mert semmilyen segítséget nem kapott a dilettáns francia kormánytól, illetve Macrontól sem.

Erről és a francia rendőrség katasztrofális állapotáról, amelyet a szombati tüntetésen is amatőr, dilettáns, de rendkívül erőszakos magatartás jellemzett, itt írtunk.