Egy 36 évvel ezelőtti gyilkosságra derült fény egy rádióműsorban

Egy ausztrál hírportál népszerű nyomozós podcastja segített felderíteni egy 36 éve elkövetett gyilkosságot: a hatóságok már le is tartóztatták az elkövetőt, a feleségét megölő férjet.

A 70 éves Chris Dawsont otthonában, a queenslandi Gold Coaston fekvő Coolumban vették őrizetbe szerdán reggel Lynette Joy Dawson meggyilkolásának vádjával.

A nő 1982. január 9-én tűnt el, és azóta nem derült ki, hogy mi történt vele. Az üggyel a közelmúltban a The Australian híroldal The Teacher's Pet című podcastja foglalkozott, amelyben újságírók folytattak nyomozást, és azt is vizsgálták, a rendőrségnek miért nem sikerült megoldania az esetet.

A rendőrségi közlemény szerint Chris Dawsont csütörtökön repülővel szállították Sydney-be. A férfit két szemtanú friss vallomása alapján tartóztatták le, ezenfelül további bizonyítékok segítettek a rejtély megoldásában.

Mick Fuller, au új-dél-walesi rendőrség felügyelője megköszönte a médiának és a lakosságnak, hogy segítettek kinyomozni az esetet. A podcast nyomán két újabb tanú jelentkezett. Scott Cook, az emberölési osztály vezetője szerint a két tanú vallomása „ugyan nem volt kulcsfontosságú, de alátámasztották az addigi bizonyítékokat”.

Lynette Dawson 33 éves volt, amikor eltűnt otthonról. A párnak két kislánya született.

A megoldatlan ügyet a brit The Guardian beszámolója szerint a rendőrség 2015-ben vette elő újra. A nyomok után kutatva idén szeptemberben felásták a házaspár házának környékét Sydney külvárosában, Bayview-ban, de semmi érdemleges bizonyítékot, emberi maradványt nem találtak.

Chris Dawson korábbi profi rögbijátékos és gimnáziumi tanár régóta az első számú gyanúsítottja az ügynek, de sohasem ismerte el, hogy bármi része lett volna felesége eltűnésében.

A nő holttestét nem találták meg, de a rendőrség szerint a nyomozás során sikerült egyértelműen bizonyítani Dawson bűnösségét.