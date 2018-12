Merkel bábja lett a CDU új elnöke, marad a migránspárti politika

Annegret Kramp-Karrenbauert választották meg elnöknek a német Kereszténydemokrata Unió (CDU) tisztújító kongresszusán Hamburgban, a párt eddigi főtitkára – aki Angela Merkel közeli szövetségesének tekinthető - 517 szavazatot szerzett. Ez azt jelenti, hogy a CDU-ban nem változik semmi, mivel a Mini-Merkelként is ismert politikus gyakorlatilag csak a kancellár bábja lesz. Ezzel eldőlt az is, hogy marad a migránspárti irány, ami vélhetően Kramp-Karrenbauert bukását, és a párt népszerűségének további esését fogja eredményezni.

Első kör

A titkos szavazás első fordulóján az 1001 küldött közül 999-en vettek részt, valamennyien érvényesen voksoltak.

Angela Merkel favoritja, Annegret Kramp-Karrenbauer főtitkár 450 szavazatot kapott.Friedrich Merz volt parlamenti (Bundestag) frakcióvezetőre 392 küldött szavazott. Jens Spahn egészségügyi miniszter 157 szavazatot szerzett.

Második kör

A párt alapszabálya szerint második fordulót tartottak, amelyben az első két helyezett, vagyis Annegret Kramp-Karrenbauer és Friedrich Merz között lehetett választani. A szavazást rögtön az első forduló eredményének kihirdetése után megkezdték.

Kramp-Karrenbauer 517 szavazatott szerzett, míg Merz 482-t.

Ez rendkívül szoros eredménynek számít, százalékban kifejezve: 51,8-48,2.

Így Annegret Kramp-Karrenbauer lett a Kereszténydemokrata Unió nyolcadik elnöke, Merkel után a második nő, aki betölti ezt a tisztséget.

Kicsoda Annegret Kramp-Karrenbauer?

A magát a hozzá kedves sajtóban AKK-nak becéztető, 56 éves asszonyt sokan Mini-Merkelnek gúnyolják.Tulajdonképpen Merkel őt nézte ki utódjának, persze korábban abban bízott, hogy ez az utódlás majd sok-sok év múlva következik be.

Ő a CDU főtitkára, és annyira komolyan veszi ezt a funkciót (a gyakorlatban ez a Merkel mögötti második párttisztség), hogy tartományi elnöki pozíciójáról is lemondott. Egyébként a Saar-vidék vezetője volt, ami az egyik legkisebb tartomány Németországban.

Kevés az országos politikai tapasztalata, eddigi legnagyobb teljesítménye, hogy Merkellel megkedveltette magát.

Megválasztásával az is eldőlt, hogy a CDU továbbra is a lejtőn marad migránspárti politikája miatt, hiszen a pártot a jövőben is Angela Merkel, a Willkommenskultur kitalálója fogja irányítani a klónján keresztül.

Merkel még a kongresszuson is Kramp-Karrenbauer asszony mellett kampányolt

Angela Merkel a kongresszusi beszédében tulajdonképpen beállt AKK mögé, a pártatlanságnak még a látszatára sem adott.

Azt mondta, hogy 2018-ban a CDU más párt, mint a 2000-es években, és ez így van jól, magyarán szerinte ezt a balratolódást kell folytatni a jövőben is - írja a Deutsche Welle.

A kancellárnak ez a beszólása egyértelműen Friedrich Merz ellen irányult, aki azt ígérte, hogy visszatér a párt konzervatív, kereszténydemokrata gyökereihez.

Merz nem utolsósorban Merkel migránspárti politikájával sem ért egyet.

A kancellár beszéde folytatásakéntdicsérte AKK munkáját, amelyet Saar-vidék miniszterelnökeként fejtett ki, de a politikus nevét nem ejtette ki, csak utalt rá.

Merz „természetesen" nem kapott Merkeltől dicsérő szavakat.

Nem is kaphatott, mivel 2002-ben Merkel miatt kellett távoznia a CDU/CSU közös parlamenti frakciójának az éléről.

2021-től valószínűleg a CDU új elnöke, azaz Annegret Kramp-Karrenbauer asszony lesz Németország kancellárja.

Amennyiben Merkel addig nem húzza ki, amire jó esély van, akkor AKK hamarabb is Németország első számú embere lehet.