Leleplezték a Facebookot manipuláló Soros-birodalmat

A Soros-birodalom és a Facebook háborúja folytatódik. Persze, ez csak látszatháború, miután a Facebook Soros embereinek első szemvillantására meghunyászkodott. Kiszivárgott a Facebook által indított vizsgálat eredménye, amely bebizonyította, hogy a teljes Facebook-ellenes mozgalom, a Freedom from Facebook mögött a spekuláns érdekeltségébe tartozó szervezetek állnak. Ki lepődött meg? A nagy liberális belháború folytatódik.

Ahogy arról korábban beszámoltunk, az ultraliberális Soros-birodalom összezörrent a szintén erősen liberális Facebook vezetőségével, ami kicsit vicces szituációt eredményezett.

Történt ugyanis, hogy a New York Times hosszú cikket közölt a Facebookról, amelyből kiderült, hogy a közösségi oldal vezetői szerződést kötöttek egy PR-céggel, amely Soros után kutakodott.

Lett is botrány. Patrick Gaspard, az OSF elnöke levelet írt Sheryl Sandbergnek, a Facebook ügyvezetőjének, amelyben számonkérte a közösségi oldal vezetőjét – jó főkegyúrhoz méltóan –, hogy hogyan merészelték bántani a tőzsdespekulánst.

Gaspard összefüggésbe hozta a Facebook tevékenységét a levélbombával, amit néhány hete Soros házához küldtek.

Az OSF-vezető Gaspard levele után a Facebook természetesen meghunyászkodott, és elnézést kért.

A fenti eset előzménye, hogy Soros a davosi, januári világgazdasági fórumon a Google-t és a Facebookot a „társadalom fenyegetésének” nevezte, de ahogy azt megírtuk, korábban támogatta a „Freedom from Facebook” mozgalmat is.

Erre volt a közösségi oldal amúgy logikus üzleti válasza, hogy a fentebb már említett Definers nevű céggel szerződést kötöttek.

A megbízás arra szólt, hogy a cég derítse ki, hogy volt-e bármilyen pénzügyi érdekeltsége Sorosnak, hogy Davosban kikelt a Facebook ellen.

A Facebook-ellenes mozgalom mögött szinte csak Soros katonái állnak

Nos, időközben úgy tűnik, meglett a vizsgálat eredménye, és a Buzzfeed nyilvánosságra hozta a Definers kutatását, amely megállapította, hogy a Facebook-ellenes mozgalom, a Freedom from Facebook mögött ott állnak a Soros által finanszírozott szervezetek.

Sőt, jobban mondva szinte csak és kizárólag azok állnak. Csak épp más-más név alatt futnak.

Vagyis – ha esetleg valaki meglepődött volna – Soros pénzügyi szempontból is érdekelt a Facebook-ellenes mozgalomban.

A legszebb, hogy Eddie Vale, a Freedom from Facebook csoport szóvivője azt állította, hogy nem kapott pénzt a szervezet közvetlenül a spekulánstól, ami igaz is, azonban a Freedom from Facebookot alkotó öt civil szervezet közül négy Soros pénzből él, az alapítványának támogatását élvezi.

Ezek pedig:

Az Open Markets Institute mögött is ott áll az álfilantróp, amely intézet szóvivője, Matt Stoler nemrég el is mondta, hogy ők nyíltan vállalták, hogy pénzt kapnak Sorostól.

mögött is ott áll az álfilantróp, amely intézet szóvivője, Matt Stoler nemrég el is mondta, hogy ők nyíltan vállalták, hogy pénzt kapnak Sorostól. A Citizens Against Monopoly nevű szervezetet pedig a fenti Open Markets hozta létre, amely vélhetően ugyanazt a szellemiséget képviseli, mint az anyaszervezet.

nevű szervezetet pedig a fenti Open Markets hozta létre, amely vélhetően ugyanazt a szellemiséget képviseli, mint az anyaszervezet. A SumofUs Partners nevű szerveződés partnerei között ott van Soros „házi kincstára”, az Open Society Foundation, de egy „Tides Foundation” is, amelyet a Soros alapítvány 4.1 millió dollárral támogatott csak 2016-ban.

nevű szerveződés partnerei között ott van Soros „házi kincstára”, az Open Society Foundation, de egy „Tides Foundation” is, amelyet a Soros alapítvány 4.1 millió dollárral támogatott csak 2016-ban. A MoveOn.org-ot szintén az álfilantróp alapította, és egy másik szervezettel együtt szintén dollármilliókban részesítette.

Hát, ilyen, ha valakinek Soros lesz az ellensége, elkezdenek osztódással szaporodni az ugyanazt szajkózó ellenfelek.

Az ügy azért is érdekes, mert korábban kiderült, hogy a Soros Györgyhöz kötődő Media Matters nevű szervezet két évvel ezelőtt kiszivárgott bizalmas programanyagában leírtaknak megfelelően a Google-t, a Facebookot és az összes többi közösségi médiaplatformot működtető cég a balliberális, bevándorláspárti politikai erőkkel együtt titokban azon dolgozik, hogy kitiltsák a közösségi médiumokról a jobboldali véleményeket és az ezeket képviselő személyeket, valamint cégeket.

Az elmúlt hónapokban számos amerikai jobboldali médiumot, újságírót és véleményvezért is kitiltottak, a Facebook, a Twitter vagy éppen a YouTube közösségi oldalairól. Azaz teljesen elhallgattatták őket.

Vagyis teljesen nyilvánvaló, hogy Soros a Facebook fölötti totális kontrollra törekszik.