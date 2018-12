Szakad a belga kormány az ENSZ migrációs csomagja miatt

Az Új Flamand Szövetség, az N-VA szombat este ultimátumot adott az ENSZ migrációs csomag miatt a kormánynak. Ezért a kisebbségi kormányzásra készül Charles Michel belga miniszterelnök pártjával.

A belga parlament csütörtökön nagy többséggel megszavazta, hogy az ország csatlakozzon az ENSZ-egyezményhez. Az N-VA azonban a dokumentum aláírása ellen szavazott. Michel akkor bejelentette, hogy vasárnap elutazik Marrákesbe, hogy az ENSZ-konferencián aláírja az egyezményt, és ezt a koalíciós vita ellenére azóta is fenntartotta. Bart De Wever, az N-VA elnöke azonban szombat esti sajtótájékoztatóján azt mondta: ha a kormányban nem számít pártjának véleménye, akkor kilépnek a koalícióból.

Michel erre bejelentette, hogy a távozó minisztereket államtitkárokkal helyettesíti, ami elemzők szerint nem lesz könnyű feladat, mert

az alkotmány értelmében a kormányban azonos számú vallon és flamand miniszternek kell lenni.Miután májusban szövetségi parlamenti választások lesznek, elemzők szerint a mostani változás már nem kényszerít ki előre hozott választást.

Magyarország elsők között jelezte, hogy nem vesz részt az ENSZ menekültügyi paktumának előkészítésében, és nem is fogadják el azt, mert az felgyorsítaná az illegális migrációt és legalizálná is. Magyarországhoz csatlakozott az Egyesült Államok és Ausztrália is. Később Ausztria, Dánia, Svájc, Csehország, Horvátország és Lengyelország, Izrael, Olaszország, Szlovákia, Bulgária és Lettország is a migrációs csomag elutasításáról döntött.