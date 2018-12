A migránscsempészet úgy működik, akár egy utazási iroda

Kevin McAleenan beszámolója szerint a migránscsempészek Közép-Amerikában úgy működnek, akár az utazási irodák. Rábeszélik az embereket, hogy fizessenek többe ezer dollárt azért, hogy az amerikai-mexikói határra utaztassák őket – írja a 888.hu.

Az amerikai határőrizet egyik vezetője Washingtonban elmondta, hogy a csempészek a munkát kis közösségekben kezdik, ahol meggyőzik az embereket arról, hogy induljanak el a veszélyes útra, és vigyenek magukkal gyereket is, mert akkor a hatóságok akkor is szabadon engedik őket, ha illegálisan lépték át a határt. A csempészek arról is biztosítják a migránsokat,

ha gyerekkel érkeznek az országba, akkor minden bizonnyal ott is maradhatnak.

Emiatt egyre több illegális bevándorló akar bejutni az Egyesült Államokba. Tapasztalataik szerint a gyerekek száma drámaian megugrott, akiket a bűnszervezetek stratégiailag fontosnak tartanak – fejtette ki MC Alleenan.

A vezető azt is kiemelte, tudomásuk van arról, hogy egyes csempészeknek és bűnözőknek azért is fontosak a családok, mert elterelésként használják őket arra, hogy drogot csempésszenek át a határon. Ugyanis, ha egy nagy család érkezik a határhoz, az leköti a határőrök figyelmét. Az amerikai-mexikói határhoz vezető útért a csempészek akár 7000 dollárt is elkérnek, és további 500 dollárt, ha valaki a határon lévő folyón is át akar jutni.

Összességében, átszámítva akár 2 millió forintba is kerülhet egy út.

A vezető kiemelte, hogy ez hatalmas profitot termel az erőszakos bűnszervezeteknek, és az illegális bevándorlók száma az elmúlt hónapokban drámaian megugrott. A statisztikák szerint ugyanis csak novemberben 60 ezer migráns lépte át a határt, akik közül 85 százalék ezt illegálisan tette. Az embercsempészek azzal kábítják az illegális bevándorlókat, hogy megkapják a letelepedési engedélyt, holott a vezető szerint csupán 10-20 százalékuk jogosult a védelemre.