Afgán migráns gyilkolt meg egy 16 éves osztrák lányt

Beim Tatverdächtigen handelt es sich um Saber Akhondzada. Er ist 174 cm groß, schlank, hat schwarze Haare, braune Augen; er hat Hautmale auf der linken Wange, am Hals rechts und an der Oberlippe rechts.

Hinweise an das LKA OÖ unter 059133/40 3333 oder jede Polizeidienststelle. pic.twitter.com/bxH2GweNcm