Az APS Sud nevű biztonsági cég több mint 260 ezer eurót (kb. 85 millió forint) számlázott ki a Montpellier-i Egyetemnek. Önmagában ennek nem is lenne semmi érdekessége, ha nem a bukott szocialista miniszterből lett bevándorláspárti államfő, Emmanuel Macron egykori testőrei dolgoznának ennél a cégnél. Ismét egy volt testőr, ismét egy botrányos ügy. A céget ugyanis a szélsőségesen balliberális LREM (Macron 20 százalékos pártocskája) egyik felelős vezetője „közvetítette ki" a Montpellier-i Egyetemnek, sem közbeszerzés, sem versenyeztetés nem volt, ráadásul a felsőoktatási intézménynek már volt egy másik céggel szerződése.

Nehéz helyzetbe került a Montpellier-i Paul Valéry Egyetem 2018 tavaszán.

Arra kaptak utasítást „felülről", az egyetem „elnöksége részéről", hogy „egy bizonyos" biztonsági céggel szerződést kell kötniük, miközben volt egy élő szerződésük egy másik, világszínvonalú nagy céggel.

Meg kellett felelniük a magas politikai elvárásoknak, fűzte hozzá az intézmény pénzügyi főigazgatóságának egyik alkalmazottja.

A Mediapart információi szerint a hihetetlenül magas, nyilvánvalóan túlárazott, 260 ezer eurós szerződést Macron egykori testőrének cége kapta meg, az ajánlatot pedig a helyi LREM képviselője tette az egyetem felé.

A biztonsági cég elég nehéz helyzetben kezdte meg munkáját 2018 áprilisában, mert akkoriban komoly tiltakozó akciók voltak az egyetemen Macron új oktatási törvénye ellen. A tüntetők tiltakozásképpen akkor el is foglalták az egyetemi szerverközpontot az online vizsgák megakadályozása céljából.

Ezért is tartotta a felsőoktatási intézmény vezetése indokoltnak a biztonsági emberek számának növelését, hiszen gyakorlatilag az egész egyetem sztrájkolt. De ahelyett, hogy a rendes, közbeszerzésen szerződést nyert Proségur cégtől kértek volna erősítést, egy másik biztonsági céggel, az APS Sud-del kellett szerződniük.

A cég vezetője, Moustapha Bouzbiba elmondta a Medipartnak: még áprilisban tudomást szerzett arról, hogy a „Montpellier-i Egyetemen lenne munka". Hogy biztosra menjen, ekkor Kader Rahmounihoz fordult, aki korábban Macron testőre volt, és Montpellier térségében „politikailag" elég befolyásos személyiségnek számít.

A két férfi Macron 2017-es kampánya alatt ismerkedett meg, az akkor még elnökjelölt párizsi és lyoni programjai biztosításában vettek részt. Kader Rahmouni a Mediapart egyetlen megkeresésére sem válaszolt, pedig Moustapha Bouzbiba szerint „nagyon benne volt Macron kampányában, bárkinél több energiát fektetett be, és ezáltal sok ismerősre tett szert".

A két választási forduló közötti Whirpool üzemlátogatáson egészen Macron közelében, annak árnyékában figyelhetjük meg, a másik, azóta már hírhedté vált ártatlan embereket verő, szadista testőrparancsok, a marokkói származású Alexandre Benalla mellett.

Kader Rahmouni Macron közelében volt az utolsó nagy kampánygyűlésen, Albiban is. De a későbbi államfő 2016. december 10-i versailles-i nagygyűlésén is ott volt, Benallával és a szintén szadista verekedéseiről elhíresült Vincent Crase-el együtt, amelyről videofelvétel is készült.

Kader Rahmouni Benallához hasonlóan gondolkodott, azaz Macron elnökké választása után egy zsíros állásban reménykedett, és erre minden esélye megvolt, érzékelteti Bouziba a Medipart újságírójával.

Rahmouni végül is Macron megválasztását követően egy LREM parlamenti képviselőnek, Coralie Dubostnak lett a személyi testőre, Bouzbiba pedig egy biztonsági céget hozott létre. Rahmouni 2018 májusában Laura Flessel, a később a korrupciós botránya miatt lemondott sportminiszter montpellier-i látogatásán is felbukkant, fülhallgatóval felszerelkezve, de hogy milyen minőségben volt ott, arra Coralie Dubost, akinek a személyi testőre volt, sem tudta a választ.

A képlet nagyon egyszerű volt: az APS Sud igazgatója, Bouzbiba szerette volna megszerezni az egyetemi munkát, de ehhez kapcsolatokra volt szüksége. Megszervezett egy találkozót Kader Rahmounival, aki vállalata a közvetítő szerepet.A találkozó után rövid időn belül az APS cég ajánlatát Macron pártjának, az LREM-nek a helyi képviselője átadta az egyetem részére, ami enyhén szóval is furcsa volt, mindenesetre sikeres nyomásgyakorlás volt: a munkát azonnal megkapta az APS. Érdekes módon Kader Rahmouni ekkor már a cég területi vezetője és a főkoordinátor volt. Az egyetemre történő érkezésüket követően szinte azonnal zavart keltettek az új biztonsági emberek, páran jelezték is az egyetem vezetése felé, hogy az új biztonsági emberek amatőrnek tűnnek és a sztrájkoló egyetemistákat provokálják.

Alig telt el 4 nap, és egy egyetemista, egy oktató és egy szakszervezeti tag sajtótájékoztatón beszéltek az egyetemen felbukkant, kutyás, agresszív biztonsági őrökről, akikkel már összetűzésbe is keveredtek.

Macron volt testőrének emberei nem ingyen dolgoztak: a cég áprilisban 4 napos munkáért 17 300 eurót számlázott ki az egyetemnek, amelynek innentől kezdve folyamatosan dolgozik, a Medipart számításai szerint összesen 260 ezer euróért. Bouzbiba, az APS igazgatója szerint a szerződéssel minden rendben van, a befolyt összegből rendesen kifizette az embereit, számlát is adott.

Ugyanakkor megjegyezte, hogy ha nincs ez a szerződés, akkor megszűnt volna a cége, mert nem volt más megrendelése. Az egyetem részéről egyelőre nem kommentálták a Mediapart információit, annyit azonban lehet, tudni, hogy egy május 22-i, több mint 45 ezer eurós számla kiverte a biztosítékot az egyetem pénzügyi igazgatóságán.

Az egyetem elnökének ugyanis csak 40 ezer euróig van aláírási jogköre, ha közbeszerzési eljárás nélküli szerződést kell aláírnia, és az APS esetében szó sem volt közbeszerzésről.

A számla ellenjegyzése tehát eleve törvényellenes lett volna, de mivel „fontos" emberről volt szó, azt találták ki, hogy szükségállapotot hirdetnek az egyetemen, aminek következtében Macron egykori testőrének a cége mentesült a közbeszerzési eljárás alól, az egyetem vezetője pedig ellenjegyezhette a számla kifizetését. Még érdekesebb, hogy az egyetemi adminisztráció vezetője írásban rögzítette, hogy az egyetem biztonságával egyébként megbízott Proségur (a világ egyik legnagyobb, 5 kontinensen, 40 éve működő biztonsági cége) nem tudta vállalni a többletmunkát, ezért kellett egy másik céggel leszerződni. Ugyanakkor, állítja a Médiapart, a Proségurt, amely csak Franciaországban több mint 5500 embert alkalmaz 27 városban és repülőterek, pénzszállító konvojok biztonságát látja el, meg se kérdezték arról, hogy meg tudná-e erősíteni az egyetem védelmét, amit a cég el tudott volna vállalni könnyedén.

Az ügyben több kérdés is felmerül, különösen azok után, hogy a felsőoktatási dolgozók szakszervezete már májusban sajtóközleményt adott ki „Állítsuk meg a kormányzati erőszakot az egyetemi kampuszokban" címmel, és követelte, hogy állítsák le a törvénytelenségeket.

Az egyetemi vezetés ugyanis egyre gyakrabban szerződik magáncégekkel, olyanokkal, akik nem tartják be a törvényeket, adatokat gyűjtenek a diákokról, személyazonossági vizsgálatokat folytatnak le, épületeket vagy vizsgahelyszíneket zárnak el a diákok elől.

Érdekes kérdés, hogy Macron és biztonsági emberei között mindig is különös kapcsolat volt. Benalla luxuslakást, autót, luxusfizetést kapott Macrontól. Az Élysée-palotához toldott lakrészben élt, ahol annak idején egy ideig Mitterrand titkos szeretőjét és lányát tartotta. A Benalla ügy egyébként nagyon nagy mértékben hozzájárult Macron népszerűségének rohamos csökkenéséhez, a szadista testőrparancsnok miatt Macronnak többször is magyarázkodni kellett, és ország-világ előtt ki kellett jelentenie, hogy Benalla nem a szeretője.

Sőt, Michel Onfrey filozófus nagyhatású röpiratban Macron feltételezett homoszexualitásáról értekezett.

Most ismét egy botrány, és ismét egy volt testőr, aki „furcsa módon" jutott hozzá egy erősen túlárazottnak tűnő szerződéshez.