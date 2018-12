Példátlan terror Strasbourgban: egy francia jelképet ért támadás

Katonai felszereléseket, kézigránátokat találtak a strasbourgi terrortámadást végrehajtó Cherif Chekatt, 29 éves marokkói terrorista lakásán. A terrortámadásban az eddigi adatok szerint legalább hárman meghaltak, de hatan kritikus állapotban vannak. Megsérült egy terrorellenes katona, egy Sentinel-járőr is. A katonák és rendőrök kétszer is megpróbálták elfogni Chekattot, de mindkétszer elmenekült. Közben ő is lövést (vagy lövéseket) kapott. Hajtóvadászatot indítottak ellene, de senki nem tudja, hol van, talán már nincs is az országban. A terrortámadást Franciaország jelképes karácsonyi vására ellen tudta végrehajtani, a történtek példátlan, katasztrofális kudarcot jelentenek a francia biztonsági erőknek.

Megdöbbentő részletek derültek ki reggelre a tegnap esti strasbourgi terrortámadásról. Cherif Chekatt, 29 éves marokkói származású terrorista Franciaország legismertebb, jelképes karácsonyi vásárán tudott terrortámadást végrehajtani. A francia lapok azt írják: megerősített terrorvédelem volt a karácsonyi vásáron, ennek ellenére tudott megölni legalább három embert és megsebesíteni 12-t. Ezek után Chekatt annak ellenére el tudott menekülni, hogy a rendőrök és a katonák kétszer is tűzharcba keveredtek vele.

Az egyik terrorellenes katona, egy Sentinel-járőr súlyosan megsérült a lövöldözésben, de eltalálták a terroristát is. A sérült, súlyosan vérző Chekatt ennek ellenére beugrott egy taxiba, majd azzal elmenekült, a rendőrök és a katonák szem elől tévesztették. Ki kell emelni, hogy annak ellenére tűnt el nyom nélkül, hogy a taxis nem volt a társa.

Azóta felmerült, hogy a terrorista már külföldön lehet. Ez azért is könnyen lehetséges, mert Strasbourg a francia-német határon fekszik, ráadásul Chekattnak Németországban is lehetnek kapcsolatai.

A francia kormány már megkezdte a magyarázkodást és az elterelést.

Még nem lehet kijelenteni, hogy terrortámadás történt – mondta Laurent Nunez belügyminiszter-helyettes a terrortámadás másnapján. Pedig hajnalban már Castaner belügyminiszter is terrorról beszélt, az igazságügyi miniszter pedig egyértelműen kijelentette, hogy terrortámadás történt.

Mi más? Egy S-kartonnal rendelkező, tehát potenciálisan terroristagyanúsként nyilvántartott többszörös bűnöző, aki már Franciaországban és Németországban is volt börtönben, akiről tudták, hogy a börtönben radikalizálódott, akiről tudták, hogy szélsőséges iszlamista helyeket látogat, kimegy Franciaország legismertebb, jelképes karácsonyi vásárába, és ott ismeretlen emberekre kezd lövöldözni – a terrortámadás definíciójának minden elemét magában foglalja a történet.

De akkor miért akarja elhárítani a belügyminiszter-helyettes a terrortámadás lehetőségét? Két okból: egyrészt az újabb karácsonyi terrortámadás megint alapjaiban rengeti meg Macron bevándorlási politikáját.Castaner belügyminiszter és helyettese, Nunez, az elnök legbizalmasabb emberei közé tartoznak. Megpróbálnak tehát valamelyik álmagyarázat mögé bújni – a szokásos mentális zavar meglepő módon még nem került elő, most Nunez arról beszélt, hogy talán végső elkeseredésében kezdett öldökölni, mert reggel őrizetbe akarták venni (persze, még ez sem cáfolná a terrortámadást).

Másrészt: a keddi terrortámadás példátlan kudarc a francia terrorellenes harcban.

A rendőrség házkutatást tartott Cherif Chekatt lakásán, és a fegyverek mellett kézigránátokat is talált.

A strasbourgi karácsonyi vásár nem egyszerű vásár – ahogy azt írtuk is – hanem jelkép. Európa egyik legismertebb karácsonyi vására. Már 2000-ben is megpróbáltak itt dzsihadista terrortámadást végrehajtani, azóta külön terrorvédelmi terv van. Ráadásul a készültséget 2015 óta még fokozták is.

Ennek ellenére tudta Cherif Chekatt végrehajtani a terrortámadást, majd a rendőrök és katonák gyűrűjéből még el is menekült.