Terror Strasbourgban: hajtóvadászat a muszlim terrorista után

Továbbra is keresik a rendőrök a strasbourgi terrortámadás végrehajtóját, a 29 éves Chérif Chekatt-ot. Hajnali adatok szerint hárman meghaltak, 12-en megsérültek az esti támadásban, közülük hatan kritikus állapotban vannak. Az iskolákat reggel kinyitják, de a szülők otthon tarthatják a gyerekeiket. A terrorista kétszer is tűzpárbajt vívott a rendőrökkel, de mindkétszer megszökött. Kiderült: már Franciaországban és Németországban is volt börtönben.

Christophe Castaner belügyminiszter bejelentette, hogy a történtek miatt magasabb terrorkészültségi szintet rendeltek el, megerősítik a határvédelmet és a karácsonyi vásárok körüli biztonsági intézkedéseket is, hogy megakadályozzák a további támadásokat.

Castaner tájékoztatása szerint a terroristakét alkalommal is tűzpárbajba keveredett a biztonsági erőkkel kedd este. Egyszer 20 óra 20 perckor, majd 21 órakor. Chérif Chekatt továbbra is szökésben van, a biztonsági erők 350 tagja kutat utána.

Két országban is elítélték

A miniszter úgy fogalmazott, hogy a fegyveres férfi "terrort hintett" Strasbourg három helyszínén is. Elmondta, hogy a férfi "rendkívül kedvezőtlen módon" ismert a rendőrség előtt. Ugyanakkor azt állította, hogy eddig terrorizmushoz nem köthető bűncselekményeket követett el. Franciaországban és Németországban is elítélték korábban és börtönben is volt. A Le Figaro információi szerint könnyen lehet, hogy a merénylő a börtönben radikalizálódott, ahol az erőszak mellett nagyon komoly vallási térítés is folyik a rabok között.

Őt keresik

A rendőrség a 29 éves strasbourgi születésű Cherif Chekattként azonosította a lövöldözőt, akinek neve szerepel a potenciális nemzetbiztonsági kockázatot jelentő személyek lajstromán.

Francia sajtóértesülések szerint a lövöldözés elkövetőjét kedd reggel őrizetbe akarták venni. A France Info műsorszolgáltató a rendőrségre hivatkozva jelentette, hogy a rendvédelmi szervek nem találták otthonában a 29 éves, gyilkossági kísérlettel vádolt gyanúsítottat. Két, névtelenséget kérő rendőrségi forrás ugyanakkor arról számolt be, hogy a férfi lakását egy rablással összefüggésben kutatták át a hatóságok.

Kétmillióan fordulnak meg a vásárban A strasbourgi karácsonyi vásár az egyik legnépszerűbb egész Franciaországban. A mintegy 300 faházból kialakított bódésor és a Kléber téren felállított 30 méteres karácsonyfa évente nagyjából kétmillió érdeklődőt vonz a világ minden tájáról. A rendezvénynek 2000 óta volt terror-vészhelyzeti terve. Ezt 2015-ben a párizsi, majd a 2016-os berlini merényletek után aktualizálták, és fokozták a biztonsági intézkedéseket.

Az Iszlám Állam ünnepelt

A párizsi főügyész, aki a terrorizmussal kapcsolatos ügyekben illetékes, terrorcselekmény miatt indított vizsgálatot.

Egyelőre egy terrorszervezet sem jelentkezett a támadás elkövetőjeként, ugyanakkor a dzsihadista weblapokat figyelő amerikai SITE központ szerint az Iszlám Állam hívei ünnepeltek a történtek miatt.

Megnyitották az épületeket

Castaner közölte azt is, hogy feloldják a kijárási korlátozásokat, miután több városrész órákon át le volt zárva. A karácsonyi vásár környékén lévő épületekben biztonságba helyezett emberek időközben ezeket elhagyhatták.

Hajnalban elindultak a városi buszok és villamosok is, közölte a Le Figaro.

Betiltják a tüntetéseket

A miniszter bejelentette, hogy a strasbourgi városvezetés betiltja a tüntetéseket ezzel felszabadítva a biztonsági erőket, hogy elfoghassák a tettest. Hozzátette:a városi iskolák nyitva lesznekszerdán, de a szülőkre bízzák, ha a gyermekeiket otthon tartják aznap.

Az Európai Parlament (EP) zárlatát is feloldották, a képviselők - saját felelősségükre - elhagyhatták az épületet. Ezt Antonio Tajani, az EP elnöke közölte az ülésteremben összegyűlt képviselőtársaival. A városközpontba készülők számára elmondta, hogy oda csak egy a rendőrség által biztosított konvojjal tudnak eljutni.

Válságtanácskozás

Emmanuel Macron francia elnök az egész ország szolidaritásáról biztosította az áldozatokat és hozzátartozóikat. "A teljes nemzet szolidaritása Strasbourggal, az áldozatokkal és családjaikkal van" - írta az államfő szerdára virradóra Twitter-üzenetben. Sajtóértesülések szerint korábban egy válságtanácskozáson vett részt a francia belügyminisztériumban.

"Mélyen megrázott a szörnyű hír Strasbourgból" - reagált a történtekre a német kormány szóvivője a Twitteren. "Bármilyen indíték is húzódik meg a lövések mögött: gyászolunk a meggyilkoltak miatt, gondolatainkkal és jó kívánságainkkal a sebesültekkel vagyunk. Remélhetőleg senki sem kerül már veszélybe" - tette hozzá Steffen Seibert.

Hajtóvadászat

A 29 éves Chérif Chekatt marokkói származású. S-kartonja van, ami azt jelenti, hogy potenciális terroristaként tartották számon. Este több vezető francia politikus is úgy nyilatkozott, hogy a francia terrorellenes intézkedések láthatóan kudarcot vallottak, változtatásra van szükség.