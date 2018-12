Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter konzulátust adott át a skóciai Edinburgh-ben csütörtökön. A külképviselet - mint hangsúlyozta - a magyar-skót kapcsolatok fejlesztését segíti.

Skócia Edinburgh-közeli részén tízezer magyar él, akiknek mindeddig Londonba kellett menniük, ha valamilyen ügyet akartak intézni a magyar állammal kapcsolatban.

Ezért helyénvaló megteremteni annak a lehetőségét, hogy az itteni magyarok helyben tudják intézni az ügyeiket, kényelmesebben és sokkal kevesebb utazással - mutatott rá. Ezért Edinburgh-ben is konzulátus nyílik, amelynek az lesz a feladata, hogy segítse a magyar-skót kapcsolatok fejlesztését.

Számos ponton érintkezik a történelmünk, mi magyarok mindig is megbecsültük és tiszteletre méltónak találtuk a skót népet - fogalmazott. Szijjártó Péter hangsúlyozta: most ennek az együttműködésnek a gazdasági megerősödését látni azáltal, hogy a Skóciából Magyarországra irányuló export lassan eléri a százmillió fontot.

Másrészt a Mol komoly befektetést hajtott itt végre, Aberdeenben képviseleti irodát is nyitott, és Skócia partjainál a kontinentális talapzaton hét kutatási, kitermelési koncesszióban vált érdekeltté - mondta.

Emellett a légi utazások összehangolását megkönnyítő, Skóciában alapított Skyscanner vállalat Budapesten hozott létre fejlesztési központot, és komoly tevékenységet folytat a magyar fővárosban.

A külügyminiszter kitért rá: a felsőoktatási együttműködés is szoros, a Glasgow-i Egyetemen pedig magyar lektorátus működik.Szijjártó Péter arról is beszélt, hogy az angliai Birminghamben találkozott a Jaguar Land Rover vezetőivel, akikkel áttekintették a Budapesten létrehozandó mérnöki fejlesztői központjuk kialakításával kapcsolatos fejleményeket. A miniszter tájékoztatta a céget a magyar kormány azon döntéseiről, amelyek az elektromobilitást és az önmagukat vezető autók kifejlesztését segítik.

Mint mondta, a Jaguar Land Rover az autóipar új, innovatív korszakra való átállásának egyik zászlóshajója, és ezért beruházási döntése, amely szerint kifejezetten magas hozzáadott értéket létrehozó munkahelyeket teremtő fejlesztő központot hoz létre Magyarországon, nagy mértékben segíti a magyar gazdaság átállását a világgazdaság új korszakára.