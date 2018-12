Brad Pitt, Ronaldo és Növényi: mind megjárták idén bíróságot

A hírességekről gyakran gondolják azt, hogy bármit megtehetnek. Csakhogy ez nem így van, ha valamit elkövetnek, ellenük is eljárás indul. 10 híresség ügyét szedtünk össze, akik idén álltak bíróság elé. Van, akit már el is ítéltek, Spanyolországban Cristiano Ronaldót, itthon pedig Növényi Norbertet. De Rékasi Károly balesetének ügyében is döntést született, és az egykori álompár, Angelina Jolie és Brad Pitt is meg tudott egyezni a hírek szerint.