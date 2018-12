Ausztrália elismerte Nyugat-Jeruzsálemet Izrael fővárosának

Ausztrália elismerte Nyugat-Jeruzsálemet Izrael Állam fővárosának - közölte Scott Morrison ausztrál kormányfő szombaton.

Mostantól Ausztrália elismeri Nyugat-Jeruzsálemet, amely a kneszet (izraeli parlament) és több más kormányzati intézmény székhelye, Izrael fővárosaként - mondta Morrison.

A miniszterelnök mindazonáltal nyomatékosította, hogy az ausztrál nagykövetséget nem helyezik át Tel-Avivból Jeruzsálembe mindaddig, amíg nem születik békemegállapodás az izraeliek és a palesztinok között.

Kelet-Jeruzsálemről szólva Morrison közölte: Canberra el fogja ismerni a palesztin állam fővárosának, de ugyancsak azután, hogy létrejött egy megállapodás a kétállami megoldásról. Ezzel kapcsolatban reményének adott hangot, hogy a lépés előremozdítja az elakadt izraeli-palesztin békefolyamatot.

Ettől függetlenül Ausztrália védelmi és kereskedelmi hivatalt létesít Nyugat-Jeruzsálemben - tette hozzá a kormányfő. Korábbi beszámolók szerint Canberra konzulátus megnyitását is tervezi Jeruzsálemben.

Morrison októberben arról beszélt: nyitott arra, hogy országának nagykövetségét az Egyesült Államokhoz hasonlóan Jeruzsálembe helyezze át. Ausztráliában azonban erre széles körben mint politikai PR-fogásra tekintettek, lévén, hogy napokkal egy jelentős zsidó lakossággal bíró választókerületben tartott, Morrison pártja számára fontos időközi választás előtt jelentette be az elképzelést, amely ráadásul kiváltotta a kontinens muszlim többségű szomszédjainak, így Malajziának és Indonéziának a heves ellenkezését is. Az időközi választásokat végül Morrison pártja elbukta.

Canberra lépésének előjele volt az is, hogy az ausztráliai külügyminisztérium pénteken rendkívüli óvatosságra intette az Indonéziába, a világ legnépesebb muszlim országába utazó ausztrál állampolgárokat. Indonézia ugyanis felszólította Ausztráliát, hogy álljon el a terveitől, és ne ismerje el Jeruzsálemet Izrael fővárosának. Azzal fenyegetőzött, hogy megszakítja a szabadkereskedelmi megállapodásról szóló kétoldalú tárgyalásokat, amelyek már a végső szakaszban vannak.

A muszlim lakosságú országokban nagy felháborodást és tüntetéshullámot váltott ki Donald Trump amerikai elnök tavaly decemberi bejelentése, amely szerint az Egyesült Államok elismeri Jeruzsálemet Izrael fővárosának. A zsidók szerint Jeruzsálem Izrael örök és oszthatatlan fővárosa, míg a palesztinok a város keleti, Izrael által megszállt részén képzelik el leendő államuk központját. Az Egyesült Államok át is helyezte már külképviseletét Jeruzsálembe, idén májusban nyitották meg.