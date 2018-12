A bécsi és római migránspárti tüntetéseken Soros üzeneteit fogalmazták meg

A Nézőpont Intézet elemzője, Tóth Erik a szombati európai tüntetésekről beszélt az M1-en. Itt azt mondta, hogy Bécsben és Rómában szervezett tüntetéseken olyan üzeneteket fogalmaztak meg, amelyeket korábban Soros György nyíltan vállalt. Európa-szerte ugyanazok a jelszavak figyelhetők meg.

Szombaton Ausztriában, vasárnap Olaszországban tartottak bevándorláspárti demonstrációt. A bécsi tüntetésen 17 ezer baloldali Soros-aktivista jelent meg, többek között a fejkendőtilalom ellen tüntettek. Rómában hasonló politikai motivációból jelentek meg a megmozduláson, amit az USB-szakszervezet és a Potere el popolo (Hatalmat a népnek) nevű szélsőbaloldali pártszövetség szervezte.

Tóth Erik, a Nézőpont kutatója az M1-en értékelte a történteket. Meglátása szerint a két tüntetés motivációja ugyanaz volt:

a bevándorláskritikus politikai intézkedéseket megpróbálják delegitimálni, és ezzel elérni, hogy a kormányok bevándorláspárti szakpolitikai döntéseket hozzanak.

Vannak olyan politikai szereplők, ngo-k, amelyek egyértelműen már korábban azt fogalmazták meg, hogy a bevándorlást meg kell szervezni, segíteni kell a külföldről érkező embertömegek bevándorlását Európába – mondta.

Ezek az a Soros György, illetve alapítványa, a Nyílt Társadalom Alapítvány által képviselt politikai ideák,amely szerint az illegális bevándorlás az európai kontinens problémáit megoldaná, most is népszerű ezekben a körökben.

A kutató megjegyezte továbbá, hogy Soros György rendkívül jó kapcsolatot ápol többek között Jean-Claude Junckerrel, és azt is el tudta érni, hogy az Európai Parlamentben újból elfogadták a humanitárius vízumot.

Rómában a Matteo Salvini, olasz belügyminiszter nevével fémjelzett olasz migrációs-biztonsági csomag miatt tüntettek, amely a múlt hónapban emelkedett törvényerőre. Az intézkedéscsomag megszigorította a bevándorlási törvényeket, kibővítette a biztonságosnak tartott államok listáját, amelynek polgárai nem jogosultak menedékjogra, szigorította a humanitárius okokból adható menekültstátusz feltételeit, az olasz hatóságok az eddiginél szigorúbban lépnek fel a bűncselekményt (többek közt nemi erőszakot, drogkereskedelmet, rablást) elkövető bevándorlókkal szemben, meghosszabbították az illegális vagy más miatt kiutasítandó migránsok táborban tartásának idejét, megszigorították az olasz állampolgárság megszerzésének feltételeit. A rendelkezésekkel átalakul az olaszországi befogadási rendszer is, és több forrás jut az illegális bevándorlók kiutasítására. Ausztriában pedig a Sebastian Kurz kancellár vezette kormány megalakulásának egyéves évfordulója alkalmából tartották a tiltakozást.

Kitért arra is, hogy Olaszországban most fogadták el a menekültügyi eljárásrendszer szigorítását, amely megakadályozza például, hogy azok az emberek, akik biztonságos országból érkeznek, menekültügyi eljárást kezdeményezzenek. Az olasz kormányzat ezen felül is több olyan intézkedést hozott, amely nem szervezte, hanem megállította az illegális bevándorlást.