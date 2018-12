Brüsszelben csalódott tömegek tüntettek a Soros-féle migrációs paktum ellen

"Elutasítjuk a Marrakesh-egyezményt" feliratú molinóval és flamand zászlókkal vonultak a bevándorlásellenes tüntetők az Európai Unió központjában, hogy az Európai Bizottság épülete előtt egyesüljenek. A belga rendőrség közlése szerint 5500 tiltakozó mondott nemet a bevándorlást jó dolognak taró dokumentumra, a vonulás során összetűzésbe kerültek a demonstrálók, és a rendőrök. Szimbolikus a helyszín, szimbolikus az üzenet.

Több ezer tüntető gyűlt össze flamand nacionalista szervezetek felszólítására Brüsszelben délelőtt, azért, hogy tiltakozzanak amarókkói Marrakeshban elfogadott ENSZ migrációs paktuma, ismertebb nevén a Soros-paktum miatt.

A megmozdulás összecsapásokba torkollott a demonstrálók és a rendőrök között. Sajtókommentárok szerint akkor kezdődött a balhé, amikor a tüntetők elindultak az Európai Bizottság épületének irányába. A rendőrség könnygázzal oszlatta a tömeget, és a lovasságot is bevetették.

A tüntették megdobálták az Európai Unió szimbólumát, abklakokat is betörtek, ezért a rendőrség vízágyúzni kezdte a tiltakozó tömeget.

"Elutasítjuk a Marrakesh-egyezményt" feliratú molinóval és flamand zászlókkal vonultak a bevándorlásellenes tüntetők Brüsszelben.

A belga rendőrség közlése szerint 5500 tiltakozó mondott nemet a bevándorlást jó dolognak taró dokumentumra. Vezetőjük Filip Dewinter, a flamand bevándorlásellenes Vlaams Belang (Flamand Érdek) nevű párt elnöke volt.

#Marrakech Les manifestants contre la pacte des migrations sont plus de mille maintenant au rond-point Schuman. A leur tête Filip Dewinter, président du Vlaams Belang. @lesoirpic.twitter.com/iqPjyRoENp — Frédéric Delepierre (@fred_delepierre) December 16, 2018

Hétfőn elfogadták a marokkói Marrakeshben megrendezett kétnapos ENSZ-konferencia keretében a „Globális megállapodás a biztonságos, rendezett és szabályos migrációról szóló egyezményt", amelynek kidolgozásában Soros György, amerikai milliárdos embere is szerepet játszott. A dokumentum sarokpontjai között szerepel többek között, hogy képzési programot kell indítani a migránsoknak, és nem lehet kiadni a bevándorlók személyes adatait. Mivel számos ország hátrált ki az egyezmény elfogadása mögül, így legitimációs szempontból gyenge lábakon álló dokumentumot fogadtak el a marrakesh-i konferencia résztvevői.

Magyarország az elsők között jelezte, hogy nem vesz részt az ENSZ menekültügyi paktumának előkészítésében, és nem is fogadják el azt. Magyarországhoz csatlakozott az Egyesült Államok és Ausztrália is, később pedig Ausztria, Dánia, Svájc, Csehország, Horvátország és Lengyelország, Izrael, Olaszország, Szlovákia, Bulgária és Lettország is a migrációs csomag elutasításáról döntött. A belga kormány pedig a kérdésben kialakult nézeteltérés miatt bontotta fel a koalíciót, ennek utózöngéje volt a vasárnapi demonstráció.