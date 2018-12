Egy angliai város baloldali vezetése szerint a fiúk is menstruálhatnak

Anglia egyik legnagyobb és leghíresebb tengerparti üdülőhelyén, Brightonban azt az ukázt kapták az általános iskolák, hogy már a nyolcéves diákoknak is a fejébe kell verni, hogy nemcsak a lányoknál fordulhat elő menstruáció, hanem bizony az „összes többi nemnél", így a fiúknál is.

Az instrukció a városi tanács december elején publikált útmutatásában szerepel, mely szerint még sokat kell dolgozni azért, hogy a menstruációs ciklus miatti megbélyegzéseket sikerüljön visszaszorítani – írja a 888.hu.

A baloldali többségű városvezetés által kiadott dokumentum Fontos üzentek című fejezetében külön kitérnek arra: a diákoknak meg kell tanítani, hogy a transznemű fiúk és férfiak, illetve a »két hagyományos nem« egyikébe sem besorolható személyek esetében is előfordulhat a menstruáció. A dokumentum arról is értekezik, rendkívül fontos, hogy ne csak a női, hanem a férfi mosdókban is legyenek külön kukák elhelyezve, amikbe a használt betéteket és tamponokat lehet bedobni.