Feladta magát a szexuális zaklató brazíliai kuruzsló

Egy brazil gyógyítót több mint 300 nő vádol szexuális zaklatással, mert orális szexel orvosolta a különböző problémáikat. A 76 éves Joao Teixeira de Faria végül feladta magát a rendőrségnek - számolt be az esetről a BBC.

December elején egy tucat nő állította, hogy a spirituális gyógyító klinikáján szexuális visszaélések történtek. Ezután több száz nő jelentkezett, hogy velük is ez történt.

Múlt héten egy német fotós, Zahira Leeneke Maus a Globo TV-nek azt mondta, hogy Faria szexuálisan zaklatta őt, majd meg is erőszakolta. A csatorna szerint ezután rögtön még kilenc nő jelentkezett, akik elmondták, hogy a férfi őket is szexuálisan bántalmazta, hogy átadja nekik a megtisztító energiát. Az O Globo újságnak másik két nő mesélt hasonló szexuális visszaélésekről.

Faria tagadja a vádakat. A gyógyító a brazíliai fővárostól nyugatra található Abadiania városban praktizált, de világszerte vannak követői.

A brüsszeli O Globo újság arról számol be, hogy a gyógyító szerdán több bankszámláról összesen 35 millió reaust, mintegy 2,5 milliárd forintnak megfelelő összeget vett fel. Felmerült a gyanú, hogy el akarja hagyni az országot, vagy esetleg el akarja rejteni a későbbiekre, ezért pénteken elfogató parancsot adtak ki ellene.

Vasárnap a Brazil Globo TV felvételein látszik, hogy a férfi kiszáll egy autóból, és feladja magát a rendőrségnek Abadiania egyik mellékútján. Ezután a fővárosba szállították őt a központi rendőrőrsre.

A gyógyító azt nyilatkozta, hogy ő majd az isteni igazságszolgáltatás előtt felel, de most kénytelen átadni magát a földi igazságszolgáltatásnak.

Ügyvédje, Alberto Toron azt mondta, hogy hétfőn fellebbezést nyújt be, és reméli, hogy Joao Teixeira de Faria házi őrizetbe kerül. A gyógyító visszautasítja a vádakat.

Joao Teixeira de Faria-nek nincs orvosi képesítése. Már korábban is elítélték engedély nélküli gyógyítás miatt.

Egy korábbi 2005-ös ABC News-cikk arról számol be, hogy milliók látogattak el egy apró Abadiania nevű faluba Braziliába a gyógyulás reményében. A csodagyógyító állítólag tumorokat zsugorított, bénákat állított talpra, és különböző, gyakran halálos betegségeket gyógyított meg. A hírek akkor is Joao Teixeira de Faria-ról szóltak. Akkor azt nyilatkozta, hogy a gyógyulás gyakran nem azonnali, sokszor hónapokat, akár éveket is kell várni rá.

Már akkor is sokak állították, hogy ő nem csodagyógyító, csak egyszerű csaló, aki ezt a módját választotta annak, hogy gazdag legyen.