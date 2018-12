Rendőrségi razzia volt egy szalafistának tartott berlini mecsetnél

A francia oktatási miniszter éppen kedden jelentette be, hogy egy titkos, szalafistának tartott muszlim iskolát zártak be Marseille-ben, a berlini rendőrség pedig a német főváros Wedding nevű kerületében tartott razziát, melynek részeként a nyomozók átkutatták a rendőrség szerint szalafistaként ismert As-Sahaba mecsetet, továbbá több lakást és egyéb helyeket is.