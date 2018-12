A francia oktatási miniszter, Jean-Michel Blanquer kedden bejelentette, hogy titkos, szalafistának tartott iskolát zártak be a francia hatóságok Marseille-ben. A francia állam még a nyáron szigorított a szerződés nélküli magániskolák rendszerén, hogy ezzel is csökkentse az esélyét annak, hogy a radikális iszlám beszippantsa a fiatalokat.

A most bezárt iskola mintegy 20 tanulót fogadott a város északi negyedeiből. Ez egy titkos iskola, nem felel meg a szabályoknak, amelyeket lefektettünk, amikor szigorítottunk a szerződés nélküli magániskolák rendszerén, elkerülendő a szabálytalanságokat. - mondta Jean-Michel Blanquer a BFMTV francia televíziós csatornának nyilatkozva , majd utalt arra, hogy ez az eset nem az első, és nem az is az utolsó, ígérve, hogy a következő hetekben további, illegálisan működő iskolákat zárnak be.

A szerződés nélkül működő magániskolák rendszerét szigorító törvény egyik fő célja fellépni azzal szemben, hogy a tanulókat "besorozza" a radikális iszlám, és hogy megtalálja a "megfelelő egyensúlyt az oktatás szabadsága és a gyerekek védelme között".

A szalafizmus a világi államot elutasító és az iszlám jogrend, a saría alapján álló vallási mozgalom. Képviselői vagy társadalmi-politikai eszközökkel igyekeznek elérni céljukat, a saríára alapozott állam felépítését, vagy pedig erőszakkal, terrorral.