Ehhez a dögös lányhoz azért járnak, hogy ölelkezzenek vele

A vendégek szinte újjászületnek a 24 éves Cecelia Baez kezei alatt, aki milliókat keres hihetetlen foglalkozásával, a "hivatásos ölelgetővel".

Ez egyelőre csak egy részmunkaidős állás, de a fülöp-szigeteki lány imádja, amit csinál, ráadásul jobban is keres vele, mint valódi munkájával, a pincérnősködéssel.

Cecelia Baez hivatásos simogató és ölelgető egy cégnél, ami azt jelenti, hogy a hozzá bejelentkező vendégeket kell meghallgatnia és cirógatnia - írja róla a Daily Mail. A foglalkozásokon a vendégek technikákat tanulhatnak a lánytól arra vonatkozóan, hogyan hasznosíthatnák el a testi érintkezést a szerelmi életükben, vagy hogy a hétköznapokban mi számít tolakodó közeledésnek.

Egy-egy alkalom Cecelia Baezzel körülbelül 60 percig tart, a lány pedig a heti 15 órával is milliókat keres. Azt mondta, ez a szakma egy jó önismereti tréning is egyben, és csak azt sajnálja, hogy nem tudja még jobban csinálni. Elmondta azt is, sokat tanul a vendégeiktől, akik a legszemélyesebb dolgaikat is elárulják neki.

A Cecelia Baezzel töltött alkalmak után a vendégek energikusabbak, kipihentebbek, összességében boldogabbak. A lány hangsúlyozta, a munka szexmentes.