Magyarország nemmel szavaz a globális migrációs csomagra, mert annak legtöbb célkitűzése ellentétes nemzeti érdekeivel - jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a New York-i ENSZ-közgyűlés plenáris ülésén. A tét az, hogy a szervezet át tudja-e nyomni a bevándorláspárti elit akaratát. Magyarország álláspontja egyértelmű: nem fogadja el a Soros Györgyhöz köthető paktumot.

A tagországok képviselői közül elsőként a magyar miniszter kapott szót a szavazás előtt, közvetlenül az ülést elnöklő María Fernanda Espinosa megnyitó szavait megelőzően. Szijjártó Péter ismertette Magyarország álláspontját:

az ENSZ súlyos hibát követ el a dokumentum elfogadásával, mert az nem kiegyensúlyozott, hanem elfogult, szélsőségesen migránspárti.

A miniszter felszólalásában elmondta továbbá,

a dokumentum figyelmen kívül hagyja az európai országokban élők érdekeit, bátorítja a migrációt, pedig azzal súlyos kockázatok járnak.

A külügyminiszter kifogásolta, hogy a paktum alapvető emberi jogként tünteti fel a migrációt: A globális csomag továbbá lényegében elfogadja, hogy a bevándorlók a határokat megsértve keresnek új hazát maguknak, és ezzel gyakorlatilag bátorítja a folyamatot, sőt ennek támogatására szólítja a tagországokat.

Szijjártó Péter azt mondta, hogy miközben a csomag az emberiség számára kedvezőként tünteti fel a migráció hatásait, valójában veszélyes folyamatról szó, amely destabilizálja mind a kiinduló, mind a tranzitországokat, a célországokban pedig párhuzamos társadalmakat hozhat létre, és óriási biztonság kockázatokkal jár. A miniszter kifogásolta azt is, hogy a dokumentum nem szól a lehetséges célországokban élők jogairól, arról, hogy ezek az emberek békében, biztonságban élhessenek. A csomag szerint ráadásul el kell fogadni, hogy a migráció szempontjából minden ország kiinduló, tranzit- vagy célországnak tekinthető; Magyarország egyik sem kíván lenni - szögezte le Szijjártó Péter.

Leszögezte, hogy Magyarország az egyes államok legfontosabb szuverén döntései közé tartozónak tekinti, hogyan védi meg a határait, illetve kit enged be a területére. Elveti a kormány a migrációs csomagnak azt a javaslatát is, hogy a határvédelem kérdését emberi jogi alapon közelítsék meg. A határok védelme ugyanis nemzetbiztonsági ügy, és minden országnak kötelessége is, a határsértőket pedig szigorúan meg kell büntetni.

Szijjártó Péter azt is mondta, hogy Magyarország egyáltalán nem ért egyet azzal sem, hogy a bevándorlás kedvező a munkaerőpiac és a demográfiai kihívások szempontjából, sem a gazdaság-, sem a családpolitika nem engedhet teret annak, hogy nyomást gyakoroljanak független országokra. A magyar kormány nem hiszi azt sem, hogy az ország másoknál kevésbé lesz értékes, ha társadalma nem válik multikulturálissá - szögezte le.

Kitért Szijjártó Péter arra, hogy az Európai Unió - ENSZ-hez hasonló megközelítésen alapuló - migrációs politikája is megbukott, jóformán meghívással ért fel több százezer illegális bevándorló számára, aki ellenőrzés nélkül eljutott Európába. Ez a párhuzamos társadalmak megjelenésén túl a terrorfenyegetés növekedését hozta magával, hiszen az elmúlt években 30 merényletet követtek el migráns hátterű támadók, és ezeknek 300-nál több halálos áldozatuk volt - fejtette ki Szijjártó Péter, hozzátéve, hogy most az ENSZ is ugyanezt a hibát készül elkövetni.

Magyarország - amelynek kormánya a miniszter közlése szerint háromszor is felhatalmazást kapott erre a lakosságtól - azért is nemmel szavaz, mert nem akarja, hogy megismétlődjenek a 2015-ös események, amikor 400 ezer illegális bevándorló sértett határt, vándorolt át az országon, miközben rendőröket támadtak meg, és nem mutattak semmilyen tiszteletet a helyi szabályok és kultúra iránt.

Ezért a magyar álláspont a határok szigorú védelmén, az illegális bevándorlás elutasításán nyugszik, a társadalmi kihívásokat pedig a kormány a bevándorlás helyett az oktatási rendszer korszerűsítésével és a családok segítésével próbálja megoldani, és Magyarországot megtartani a magyaroknak.

A nemzetközi közösségnek a migráció bátorítása helyett annak megállításán kell dolgoznia, nem szabad támogatnia az embercsempészek üzleti modelljét, a segítséget pedig oda kell vinni, ahol szükség van rá: azon kell dolgozni, hogy a migránsok otthon vagy hazájukhoz minél közelebb tudjanak maradni - szögezte le Szijjártó Péter.

Az ENSZ-ülés előtt is megszólalt a magyar külügyminiszter

Szijjártó Péter nem sokkal az ENSZ plenáris ülésének kezdete előtt úgy nyilatkozott a sajtónak, hogy rendkívül súlyos hibát követ el a globális szervezet, ha elfogadja a globális migrációs csomagot. A miniszter megjegyezte, hogy ezzel a döntéssel ugyanazt a hibát követik el, mint az Európai Unió az elmúlt három és fél évben.Ráadásul míg az elhibázott uniós politika csak európai szinten, a globális csomag világszinten vezet veszélyes folyamatokhoz, újabb és újabb migrációs hullámok elindulásához.

Ma döntenek a migrációs paktumról

Ugyan múlt héten a jelenlévő országok képviselői elfogadták a marrákesi konferencián a migrációpárti egyezményt, de a döntést az ENSZ Közgyűlés plenáris ülése tudja hivatalossá tenni, amit mára hívtak össze New Yorkban. Már Marokkóban kirajzolódott, hogy az országok meglehetősen megosztottak a kérdésben, közel húsz ország maradt távol, így gyenge legitimációjú dokumentumot fogadtak el a résztvevők, ennek ellenére kedd délután feltehetik az i-re a pontot.

Éppen a gyenge legitimáció miatt kért név szerinti szavazást az Egyesült Államok a mai voksolást megelőzően azért, hogy mindenki számára tiszta legyen, melyik ország milyen álláspontot képvisel az ügyben. Az eddigi hivatalos nyilatkozatok alapján biztosra vehető, hogy

legalább 12 ország nem szavazza meg a csomagot.

Ellenzi a bevándorláspárti dokumentumot az Egyesült Államok, Izrael, Ausztrália, a visegrádi országok - köztük Magyarország -, Chile, a Dominikai Köztársaság, Bulgária, Ausztria és Lettország. Belgiumban kormányválság alakult ki a kérdés miatt, Svájc és Liechtenstein a tartózkodás mellett döntött, az olasz álláspont pedig egyelőre nem világos.

Miről szól a dokumentum?

Az egyezmény legfőbb célja, hogy legálissá tegye a migrációt. Ennek megfelelően többek között olyan sarokpontok kerültek bele a dokumentumba, mint például, hogy

a személyes adatait ne lehessen a migránsoknak kiadni,

és vándorlásuk során különböző szolgáltatások járjanak nekik.

Az egyezmény a New York-i Deklaráción alapul, amelynek a legfőbb üzenete az, hogy a menekültek, a migránsok, és azok, akik támogatják őket (a befogadóországok és közösségek) mind jól járnak a bevándorlással. Hab a tortán, hogy a dokumentum elfogadási folyamata során az a Louise Arbour készített egy anyagot, aki egyrészről a migrációért felelős különleges képviselő, másrészt Soros György bevándorláspárti spekuláns embere.