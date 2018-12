Mindenáron erőltetik: ma fogadhatják el az ENSZ migrációs paktumát

Több ország, köztük az Egyesült Államok és Izrael is tiltakozik a Soros-féle, a bevándorlást legalizálni szándékozó dokumentum ellen, hiába. Ugyanis a bevándorláspárti erők minden valószínűség szerint keresztülverik azt: az ENSZ Közgyűlésének plenáris ülése ma mondhatja ki a végső szót a kérdésben. Az Egyesült Államok név szerinti szavazást kért a szerda délutáni szavazás előtt, Magyarország nevében pedig Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szólal fel.

Alig több, mint egy hete elfogadták a marokkói Marrákesben megrendezett kétnapos ENSZ-konferencia keretében a „Globális megállapodás a biztonságos, rendezett és szabályos migrációról szóló egyezményt", amelynek

egyik legfőbb célkitűzése a migráció legálissá tétele.

Az ENSZ globális csomagja néven elhíresült dokumentumba többek között olyan sarokpontok kerültek be, mint például, hogy

a személyes adatait ne lehessen a migránsoknak kiadni, és vándorlásuk során különböző szolgáltatások járjanak nekik.

Az egyezmény a New York-i Deklaráción alapul, amelynek a legfőbb üzenete az, hogy a menekültek, a migránsok, és azok, akik támogatják őket (a befogadóországok és közösségek) mind jól járnak a bevándorlással. Hab a tortán: a dokumentum elfogadási folyamata során az a Louise Arbour készített egy anyagot, aki egyrészről a migrációért felelős különleges képviselő, másrészről Soros György bevándorláspárti spekuláns embere. Ilyen háttérrel nem csoda, hogy nem nyerte el valamennyi ország tetszését a paktum. Ez azonban cseppet sem érdekelte a bevándorláspárti erőket, akik izomból erőltetik át az egyezmény elfogadását.

Ma egy migrációpárti dokumentummal lehet gazdagabb a világ

Múlt héten ugyan a jelenlévő országok képviselői elfogadták az egyezményt, de hogy ez hivatalossá váljon, ahhoz az ENSZ Közgyűlés plenáris ülése kell, amit mára hívtak össze. Már a marrákesi konferencián kirajzolódott, hogy az országok meglehetősen megosztottak a kérdésben, közel húsz ország maradt távol. Így Marokkóban egy gyenge legitimációjú dokumentumot fogadtak el a résztvevők, ennek ellenére kedd délután feltehetik az i-re a pontot. Éppen a gyenge legitimáció miatt kért név szerinti szavazást az Egyesült Államok a mai voksolást megelőzően: mindenki számára tiszta legyen, melyik ország milyen álláspontot képvisel az ügyben. Az eddigi hivatalos nyilatkozatok alapján biztosra vehető, hogy

legalább 12 ország nem szavazza meg a csomagot.

Ellenzi a bevándorláspárti dokumentumot az Egyesült Államok, Izrael, Ausztrália, a visegrádi országok - köztük Magyarország -, Chile, a Dominikai Köztársaság, Bulgária, Ausztria és Lettország. Belgiumban kormányválság alakult ki a kérdés miatt, Svájc és Liechtenstein a tartózkodás mellett döntött, az olasz álláspont pedig egyelőre nem világos. A mediterrán országban Matteo Salvini Ligája egyértelműen elutasítja az egyezményt, azonban koalíciós partnerük, az Öt Csillag Mozgalom kétértelmű nyilatkozatokat tett.

A szerdai szavazás előtt nyolc ország kapott lehetőséget arra, hogy álláspontját közvetlenül ismertesse.

Elsőként Magyarország nevében Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szólal fel.

Őt követi Kanada, az Egyesült Államok, a Fülöp-szigetek, Namíbia, Thaiföld, a Fidzsi-szigetek és Salvador képviselője. A várhatóan parázs hangulatú voksolást követően további 14 ország kap lehetőséget szavazatának részletes megindoklására. Az eredmény ugyan borítékolható, csakhogy a Brüsszel szólamait hangoztató ENSZ sem akarja figyelembe venni, hogy az európai polgárok nem teljesen ezt és így szeretnék. Világszerte komoly politikai feszültségeket okozott a Soros György-féle paktum.

Komoly politikai feszültségek a migrációs paktum miatt

Szimbolikus módon éppen Belgiumban alakult ki a leglátványosabb válság: a migrációs paktummal kapcsolatos nézeteltérések szétfeszítették a koalíciós kormányt, amelynek következtében tegnap lemondott a belga miniszterelnök. A döntés oda vezethető vissza, hogy Charles Michel kormánya kisebbségbe került, hiszen az Új Flamand Szövetség (N-VA) kilépett a koalícióból. A flamand nacionalista párt az után lépett ki a kormányból, hogy a miniszterelnök nyilvánvalóvá tette, tiltakozásuk ellenére is alá fogja írni az ENSZ migrációs csomagját. A kormányfőt kedden több párt is bizalmatlansági indítvánnyal próbálta elmozdítani, azonban Michel ezt elutasította. Úgy érvelt, hogy inkább az ellenzéki erők külső támogatásában és konstruktív hozzáállásában bízva folytatná a politikai munkát a legfontosabb ügyekben. A politikai válság elhúzódására utalhat, hogy sajtóértesülések szerint a jelenlegi kormányfő egy ügyvivő kabinet élén maradhat a jövő májusi parlamenti választásig. Nemcsak az egyes pártok, hanem a polgárok is ellenezték a bevándorláspárti egyezményt, ami könnyen közrejátszhatott a koalíció felbomlásában. Vasárnap több ezer bevándorlásellenes tiltakozó vonult Brüsszel utcáin „elutasítjuk a Marrákes-egyezményt" feliratú molinókkal és flamand zászlókkal azért, hogy tiltakozzanak a paktum ellen.

A megmozdulás összecsapásokba torkollt a demonstrálók és a rendőrök között.

Belga sajtókommentárok szerint akkor kezdődött a balhé, amikor a tüntetők elindultak az Európai Bizottság épületének irányába. A rendőrség könnygázzal oszlatta a tömeget, és a lovasságot is bevetették.

A brutalitásba torkolló demonstráció erős üzenet volt Brüsszelnek: nem lehet örökké az emberek akaratával szemben politizálni, nem lehet mindent izomból erőltetni.

Elégedetlen országok sora

Nem Belgium volt az egyetlen ország, ahol elégedetlenséget váltott ki a Soros György-féle dokumentum. Magyarország az elsők között jelezte, hogy nem vesz részt az ENSZ menekültügyi paktumának előkészítésében, és nem is fogadják el azt. "Magyarország a továbbiakban nem vesz részt az ENSZ migrációs csomagjának az előkészítésében, és ha az ENSZ-közgyűlés elé kerül a dokumentum, akkor nemmel szavaznak majd" - ezekkel a szavakkal jelezte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter júliusban, hogy Magyarország kilép az elfogadási folyamatból. A tárcavezető azzal indokolta meg a döntést, hogy

az elfogadott csomag ellentétes a magyar érdekekkel, hiszen az egy migrációt ösztönző dokumentum, aminek az az alapállása, hogy a migráció jó és kivédhetetlen jelenség.

A magyar diplomácia álláspontja a tárgyalóasztaltól való felállást követően sem változott, novemberben Szijjártó Péter úgy fogalmazott, hogy

az ENSZ globális migrációs csomagja Európa elárulása.

Vasárnap pedig azt nyilatkozta a miniszter, hogy egyre több ország utasíthatja el az ENSZ globális migrációs csomagját, és Magyarország a "kistestvérre", a menekültügyi csomagra is nemet mond.

Magyarországhoz csatlakozott az Egyesült Államok és Ausztrália is, később pedig Ausztria, Dánia, Svájc, Csehország, Horvátország, és Lengyelország, Izrael, Olaszország, Szlovákia, Bulgária és Lettország is a migrációs csomag elutasításáról döntött. A belga kormány pedig a kérdésben kialakult nézeteltérés miatt bontotta fel a koalíciót.