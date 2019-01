2019-ben legalább kétmilliárd ember szavazhat majd, de könnyen lehet, hogy még ennél is többen fejezhetik ki a véleményüket. Az Európai Unióban, Indiában és Indonéziában is választanak majd, és ezek a voksolások akár a világ sorsára is döntő hatást gyakorolhatnak. Az előrejelzések szerint folytatódni fog az éles rivalizálás az Egyesült Államok és Kína között, valamint a fegyverkezési verseny sem fog alábbhagyni. Megmutatjuk, milyen lesz az idei év.