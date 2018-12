A számos díjjal kitüntetett Claas Relotius-ról, a Spiegel sztárolt riporteréről kiderült, összevissza hazudozott az általa írt riportokban. Soha el nem hangzott mondatokat idézett, olyanoktól, akiket meg sem keresett. Az őt ajnározóknak az sem volt gyanús, amikor arról írt, szír kisgyerekek a jóságos Merkel királynőről álmodnak. Egy újságírótársa leplezte le, az állását kockáztatva, a Spiegel vezetése ugyanis először nem volt hajlandó vizsgálatot indítani. A riporter végül kénytelen volt beismerni a vádakat, távozott a laptól, és most azt mondja: undorodik magától, beteg, és segítségre szorul – írja a Mandiner.

Claas Relotius a német balliberális hetilap, a Spiegel agyonsztárolt riportere lett néhány év alatt, de írt más német lapokba is, mint például a Weltbe, a Süddeutsche Zeitungba, a Neue Zürcher Zeitung és a Frankfurter Allgemeine vasárnapi kiadásaiba is. Szórták neki a riporterdíjakat, nem utolsósorban azért, mert könnyfakasztó módon érzékenyített a migránsok mellett, és tiszta erőből képviselte a migránsbarát propagandát. 2013-ban, 2015-ben, 2016-ban és 2018-ban is elnyerte a Német Riporterdíjat, és természetesen a fake news média egyik királya, a CNN is kitüntette. 32 éves korára tavaly Európai Sajtódíjat is kapott. Senkinek nem jutott eszébe utánanézni, hogy a szirupos migrációpárti ömlengéseknek van-e bármilyen valóságalapjuk.

Most úgy állunk, hogy kiderül legalább 14 riportját színesítette

kitalált elemekkel.

Vagyis ennyire van bizonyíték.

Az ügyre úgy derült fény, hogy szerzőtársának, Juan Morenónak gyanúsak lettek az újságíró teljesen életszerűtlen történetei a közösen írt, amerikai-mexikói riportban, ezért bizonyítékokat kezdett el gyűjteni ellene. Az ünnepelt újságíró végül beismerte, hogy számos riportjához talált ki történeteket,

olyan személyeket mutatott be és idézett tőlük, akikkel soha nem találkozott, és soha ilyet nem mondtak neki.

Kitalált történeteket az Iszlám Állam által elrabolt iraki gyerekekről vagy épp a guantánamói börtönről is. Vizsgálat folyik jelenleg amiatt a cikke miatt is, amiért 2017-ben elnyerte a Reemtsma Szabadság Díjat. Ezt az irományt még 2016-ban írta, és egy szíriai testvérpárról szól, akiknek a szülei Aleppóban meghaltak, ezért Törökországba menekültek, és ott guberálnak, valamint föld alatti varrodákban dolgoznak. A szörnyű sorsú gyerekek közben egy

Merkel nevű királynőről és az Európa nevű távoli szigetről álmodnak,

csak utat nem találnak oda, mert Törökországból már nincs kiút. A Spiegel most figyelmezteti a cikk elején az olvasót, hogy az írás vizsgálat alatt van.

A lebukás után Relotius az ilyenkor szokásos PR-szöveggel távozott a laptól, mondván: undorodik magától a hamisításai miatt, beteg és segítségre van szüksége. A Spiegelt érintő súlyos botrányt a lap történetének egyik mélypontjának tartják. Most a kétségessé vált riportok utólagos vizsgálata folyik.