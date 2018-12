Leharapta orrát, betörte koponyáját, majd halálra rázta kisbabáját egy apa

Február 11-én, hajnali háromkor Doulton Philips szomszédjai vérfagyasztó sikolyra ébredtek fel- egy kisbaba sírását hallották. A most 17 éves fiú leharapta hét hetes fia orrát. A kisbaba nem sokkal később meghalt.

A fiú 19 éves barátnőjével, Alannah Skinnerrel és közös gyerekükkel élt egy egyszobás lakásban, Southamptonban. Februárban az egyik szomszédjuknál buliztak, ahol egész éjjel vodkát és sört ittak, sőt, drogoztak is. Amikor hazaértek, Philips leharapta kisbabája orrát, majd halálra rázta a gyereket- írja a Metro.

A kegyetlen szülők azonnal nem, csak jóval később hívtak mentőt a kisfiúhoz. Amikor a gyereket kórházba vitték, Philips azt mondta az egyik szomszédjának:

Mit tettem?" Később, a rendőröknek azt állította, hogy a kisfiú véletlenül esett le a kanapéról, vagy ráesett a kezeire, mialatt ő és barátnője veszekedtek.

Az anyát a kórházban elfogták a rendőrök. Akkor azt mondta, hogy a baba véletlenül esett le, és nem gondolta volna, hogy azonnali orvosi segítségre lenne szüksége. A párt bíróság elé állították, ahol azzal vádolták a nőt, hogy elhanyagolta a kisbabát. Ő viszont tagadta, hogy Phillips-et fedezné.

A bíróság szerint azonban azért nem hívták ki a mentőket időben, hogy feltakaríthassák a vért, és mert attól féltek, hogy a férfit elviszi valamilyen szociális szolgálat.

Kiderült, hogy a kisbabának nemcsak az orra volt leharapva, de a koponyáját és a bordáját is eltörték.

Philips azt mondta a bíróságnak, hogy memóriazavarral küzd, és nem emlékezett arra, hogy visszatért a lakásba, miután vodkát ivott és kábítószert is vett be. Azt is állította, hogy sírva kézbe vette a kisbaba elszürkült, és kihűlt testét.

A tárgyaláson az is kiderült, hogy a férfi korábban a terhes barátnőjét a földre lökte, mert azt gondolta, hogy nem tőle van a gyerek.Philipset gyilkossággal vádolják, a nőt pedig gyerekbántalmazással és amiért nem védte meg a kisfiút és nem kért segítséget hozzá. Pénteken fogják elítélni őket.