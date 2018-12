Éppen a legfontosabb kérdésről nem indít nemzeti konzultációt Macron

A bevándorláspárti Emmanuel Macron december 10-i hétfői televíziós beszédében jelentette be, hogy öt nagy területen indít társadalmi konzultációt, ezek közül az egyik a migráció kérdése, mert, ahogy fogalmazott, „szeretne megállapodásra jutni a nemzettel” ebben a kérdésben. Azt mondta, hogy a migrációra vonatkozó vitát mindenütt, kormányzati, parlamenti szinten, a szociális partnerekkel, az intézményekkel is le kell folytatni. Na, ebből nem lesz most semmi.

A sárgamellényes mozgalom kétségtelen zavart okozott az amúgy is recsegő-ropogó macroni rezsim gépezetében, emiatt is nyúlhatott Macron a társadalmi konzultáció eszközéhez. Elemzők szerint Macron a hónapokig tartó konzultációval ki akarta fogni a szelet a sárgamellényes mozgalom vitorlájából, tematizálni akart, előre menekülni. A legutóbbi tüntetésen már látható volt ennek a megosztó politikának az eredménye. Meglehetősen nagy ellentmondást jelentett viszont az, hogy miközben Macron társadalmi konzultációt hirdetett a migráció ügyében, még aznap Franciaország csatlakozott az ENSZ globális migránspaktumához.

Érdekes kortörténeti elemzés, ahogy számba vesszük, hogyan tüntette el, söpörte szőnyeg alá a macroni rezsim a társadalmi konzultációt a migrációról. A december 14-i miniszteri tanács jegyzőkönyvében még szerepel a migrációról történő külön konzultáció, ugyanakkor a kormányszóvivő már csak négy nagy vitáról beszélt és nem ötről, ahogy azt a L'Opinion nevű újság december 14-i számában olvashatjuk. A témák között nem szerepelt a migráció. Ugyanezt erősíti meg az AFP tudósítója is, miszerint szerda este Edouard Philippe, a Francia Városok Szövetsége vacsoráján már arról beszélt, hogy csak négy témában lesz társadalmi konzultáció, nem lesz külön vita a migrációról. Erre reagált Marine Le Pen Twitter-üzenetében, azt a kérdést feltéve, hogy vajon a „miniszterelnök hogyan tudja törölni a migrációt a konzultációs témák közül úgy, hogy a köztársasági elnök elkötelezte magát mellette?” Valóban érdekes kérdés. Még tovább bonyolítja a helyzetet a Le Monde értesülése, amely szerint Macron hétfői beszédével szemben a szerda reggeli kormányülésen született az a döntés, hogy a migrációról nem lesz vita, viszont az előre legyártott kormányülésről szóló jegyzőkönyvet nem írták át. Rendkívül nagy tehát a ködösítés a francia kormányzatban, hogy a migrációt, amire a sárgamellényesek nemet mondtak, hogyan kezeljék.

A Journal du Dimanche nevű újság értesülésével is érdemes foglalkozni még. eben az áll, hogy a francia köztársasági elnök vállalását, miszerint a migrációról nemzeti konzultációt kell tartani, a legnagyobb francia szakszervezet, a CFDT ellenezte a legerőteljesebben. Vezetőjük, Laurent Berger szerda este úgy fogalmazott, hogy „a migrációt veszélyes lenne behozni a témák közé, most a szociális kérdések vannak napirenden”. De ami még inkább megdöbbentő, hogy már ennél is korábban elkezdte kongatni az SOS Racisme nevű civilszervezet (Soros György egyik fedőszervezete és kifizető irodája) a vészharangot, hogy baj lesz abból, ha a migránskérdést összekapcsolják a szociális elégedetlenséggel, holott a sárgamellényesek egyik követelése volt a migráció leállítása, és a közvélemény-kutatások is egyértelműen azt mutatják, hogy a francia embereknek elegük volt a migrációból.

Ez lehet a magyarázat

Az történhetett, hogy megijedtek, hogy az emberek rájönnek arra, hogy a bevándorlás rendkívüli költségeit, a 2019-es francia büdzsében minimum 5 milliárd eurót kitevő ún. migránsbüdzsét velük akarja Macron megfizettetni? Erre korábban már Nadine Morano Republikánus párti EP-képviselő is utalt.

A legfrissebb közvélemény-kutatások szerint ugyanis a franciák többsége már bevándorlásellenes, annak ellenére, hogy a macroni rezsim az egyik legszélsőségesebben bevándorláspárti az európai kormányzatok között. Ez az a kérdés, amelynek mentén az egész francia társadalom mára kettészakadt. Macron és rezsimje egyszerűen megijedt attól, hogy a migrációról szóló társadalmi vitában számonkérik rajta az ENSZ–Soros migrációs paktumhoz való csatlakozást, ahogy azt a belga kormányon is megtette a flamand koalíciós partner, és kiléptek a kormányból, amelynek hatására.

Esetleg attól fél Macron, hogy megkérdezik az emberek, hogy milyen felhatalmazással támogatja a migrációt, kinek kedvez ezzel?

Erre hívja fel a figyelmet a Valeursactuelle online hírforrás, amikor Lydia Guirousra, a Republikánusok szóvivőjére utal, aki szerint a kormány hozzáállása egyértelműen a baloldal migrációs politikájának a végrehajtása, és megsértette Franciaország szuverenitását a migrációs kérdésben, különösen akkor, amikor Macron mindenfelé felhatalmazás nélkül csatlakozott az ENSZ migránspaktumához. És az is biztos, hogy egy referendum esetén a franciák leszavaznák a további betelepítéseket. És akkor bukna meg teljesen Macron és politikája. Pont emiatt Macron miniszterelnöke „elsumákolta” az egész kérdést, háttérbe szorították, és a valós problémát, a migrációt, a szőnyeg alá söpörték.